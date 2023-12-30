提升基層醫療 陸提出2027年緊密型縣域醫共體全覆蓋

為提升基層醫療衛生服務能力，大陸國家衛生健康委等10個部門30日聯合印發「關於全面推進緊密型縣域醫療衛生共同體建設的指導意見」，提出到2027年，緊密型縣域醫共體基本實現全覆蓋，落實至全國。

醫療衛生共同體（醫共體）是指，在縣域內由縣級醫院牽線，聯合鄉鎮衛生院、社區健康服務中心、村衛生室等基層醫療衛生機構組成的緊密型醫療聯合體，是提高縣域醫療衛生資源配置和使用效率，促進醫保、醫療、醫藥協同發展和治理，推動建構分級診療秩序的重要措施。大陸自2019年啟動緊密型縣域醫共體建設試點。

央視報導，「指導意見」提出的具體目標是，到2024年6月底前，以省為單位全面推開緊密型縣域醫共體建設；到2025年底，縣域醫共體建設取得明顯進展，力爭全國90%以上的縣（市）基本建成佈局合理、人財物統一管理、權責清晰、運作高效、分工協作、服務連續、資訊共享的緊密型縣域醫共體；到2027年，緊密型縣域醫共體基本實現全覆蓋。

「指導意見」共包含六大項，除了總體要求，還包含堅持政府主導，科學建構縣域醫共體；最佳化資源配置，規範縣域醫共體內部運作管理；完善服務功能，提升縣內醫共體整體服務能力；深化體制機制改革，改善縣域醫共體支持政策；組織實施。

就如何建構縣域醫共體，「指導意見」提到，要加強與城市醫院的合作，深化城市支援農村工作。要下派人員到鄉鎮服務，以及加強醫防協同1.5和資源資訊共享等工作機制。

就縣內醫共體的服務能力，「指導意見」指出，要暢通鄉鎮健康院與縣級醫院用藥銜接，建立缺藥登記及配送制度，並健全分級分層分流的重大疫情救治機制，提升縣內重大疫情緊急及突發公共事件處置能力，以及拓展家庭醫師簽約服務。

針對健保基金政策，「指導意見」提出，要加強醫療費用成長率、健保報銷比例、基層就診率、縣內基金支出比例、縣內基層醫療衛生機構健保基金佔比等方面的考核，完善餘額留任機制。

另外，要落實一般診療費政策，有條件的地方可以調整鄉鎮衛生院、村衛生室等基層醫療衛生機構一般診療費，與醫保基金統籌能力和病人承受能力相銜接。健保報銷目錄中增設農村地區適宜衛生服務項目，逐步提高鄉村醫療衛生機構服務性收入比例，並對於換藥、注射、輸液、採血等均質化程度高的醫療服務項目，逐步實施縣域同城同價。