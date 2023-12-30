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元旦假期首日迎客流高峰 陸鐵路預計發送1500萬人次

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
今（30）日是中國大陸元旦假期第一天，大陸鐵路迎來客流最高峰，預計發送旅客1,500萬人次。示意圖。香港中通社
今（30）日是中國大陸元旦假期第一天，大陸鐵路迎來客流最高峰，預計發送旅客1,500萬人次。示意圖。香港中通社

今（30）日是中國大陸元旦假期第一天，大陸國鐵集團表示，元旦假期鐵路運輸已從昨天開始，為期5天，全國鐵路預計發送旅客6,300萬人次。其中，30日將迎來客流最高峰，預計發送旅客1,500萬人次。

大陸2024年1月1日放假，與2023年12月30日、31日週末連休，元旦假期將有三天。

綜合央視報導、微信公眾號「中國鐵路」消息，元旦小長假，旅客出行和重點物資保供需求旺盛，為因應客流高峰，將加大運力投放，大陸全國鐵路實施高峰線運行圖，每天安排開航客運列車車次達1萬680列。

在部分熱門區域、路線及時段，採取加開臨時客運列車、動車組重聯運轉、普速客車加掛車輛等措施，及時增加運力投放。

為因應冰雪旅遊客流增多，東北地區鐵路部門進一步擴充熱門路線載運能力。國鐵哈爾濱局在哈爾濱站設置「冰雪旅遊」列車候車專區，增設行李寄放自助服務。國鐵瀋陽局針對延吉、松原等熱門方向，計畫增開臨時客運列車45對。

假期間，大陸局部地區出現低溫寒流天氣，大陸國鐵強調，為防範低溫雨雪冰凍災害，鐵路部門將加強值班值守，超前採取預防性措施，主動規避風險。

元旦

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