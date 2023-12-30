元旦假期首日迎客流高峰 陸鐵路預計發送1500萬人次

「十年河東、十年河西」，2012年前後，大批陸客湧入香港搶買嬰兒奶粉等日用品引發港人不滿，港人和陸客衝突不斷，部分港人甚至以「蝗蟲」等侮辱性字眼稱呼南下消費的陸客。十年後的今天，港人一放假就蜂擁北上深圳消費、度假。據統計，剛過去的耶誕節周末就有約83萬名港人經各個口岸及西九龍高鐵北上大陸過節。以目前香港人口約750萬來計算，相當於11%的港人在那個周末跑到中國大陸去了。

2023-12-30 06:10