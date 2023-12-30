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8部門出招 陸拚明年經濟擴大自貿談判
面對疫後經濟復甦緩慢，展望二○二四年開局，大陸工信部等八部門昨天發布有關加快傳統製造業轉型升級的意見，提出要加強對製造業技術改造資金支持力度，促進ＡＩ附能製造業發展；大陸商務部也提出，將啟動新一批自貿協定談判，培育外貿成長動能。
大陸工信部廿九日公告「關於加快傳統製造業轉型升級的指導意見」，含六方面十八項內容，包括堅持創新驅動發展，加速數位科技賦能，全面推動智慧製造，以及強化綠色低碳發展，加速培育新業態新模式，和加大財稅支持、強化金融服務等政策支持力度。
為推動製造業轉型升級，意見提出，要加大對製造業技術改造資金支持力度，提供優惠利率資金支持，擴大人才供給等，和探索建置區域人工智慧資料處理中心，促進人工智慧賦能傳統製造業，推動人工智慧、大數據、雲端運算、５Ｇ、物聯網等科技與製造業深度融合。
外貿方面，大陸商務部國際經貿關係司司長余本林表示，明年將力爭結束中國—東協自貿區三點○版談判，啟動一批與相關國家的新自貿協定談判，繼續推動與海灣阿拉伯國家合作委員會、挪威、紐西蘭、南韓、瑞士、孟加拉的自貿合作。
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