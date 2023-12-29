港交所公告：比亞迪電子完成收購捷普消費電子製造業務
比亞迪29日在港交所公告，旗下全資子公司比亞迪電子完成收購捷普（Jabil）旗下生產消費電子產品零部件的行動電子製造業務。
公告指出，收購事項的先決條件已全部獲達成，本次收購的現金對價以人民幣158億元（等值22億美元）為基準，根據交割時現金、負債和淨營運資金的實際金額調整後，交割時現金對價確定為約人民幣142.9億元（等值20.1億美元）。
公告指出，收購目標集團的財務資訊將納入比亞迪電子合併財務報表範圍。
此前，比亞迪董事會同意，旗下比亞迪電子收購捷普旗下生產消費電子產品零部件的移動電子製造業務，並同意授權公司管理層全權處理有關此次收購的事宜。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言