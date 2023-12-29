港交所公告：比亞迪電子完成收購捷普消費電子製造業務

比亞迪29日在港交所公告，旗下全資子公司比亞迪電子完成收購捷普（Jabil）旗下生產消費電子產品零部件的行動電子製造業務。

公告指出，收購事項的先決條件已全部獲達成，本次收購的現金對價以人民幣158億元（等值22億美元）為基準，根據交割時現金、負債和淨營運資金的實際金額調整後，交割時現金對價確定為約人民幣142.9億元（等值20.1億美元）。

公告指出，收購目標集團的財務資訊將納入比亞迪電子合併財務報表範圍。

此前，比亞迪董事會同意，旗下比亞迪電子收購捷普旗下生產消費電子產品零部件的移動電子製造業務，並同意授權公司管理層全權處理有關此次收購的事宜。