陸2022年GDP最終核實成長3% 與初步核算持平

大陸國家統計局29日宣布，經最終核實，2022年中國國內生產總值（GDP）現價總量為120兆4,724億元（人民幣，下同），比初步核算數減少5,483億元；以不變價格計算，比上年增長3.0%，與初步核算數持平。

統計局表示，依照大陸GDP會計和資料發布制度規定，年度GDP核算包括初步核算和最終核實兩個步驟。

分產業來看，第一產業現價總量為8兆8,207億元、第二產業現價總量為47兆3,790億元，均較初步核算數下調。第三產業現價總量為64兆2,727億元，較初步核算數上調。

以不變價增速來看，第一產業比上年增加4.2%；第二產業比上年增加2.6%；第三產業比上年增加3.0%。

而2022年中國GDP突破120兆元，是繼2020年、2021年連續突破100兆元、110兆元後，再次躍上新台階，穩居世界第二位。