快訊

今年10檔金融股受委屈了！2024年第一金（2892）和它最有可能大漲

陸2022年GDP最終核實成長3% 與初步核算持平

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
經最終核實，2022年中國國內生產總值（GDP）現價總量為120兆4,724億元人民幣，比初步核算數減少5,483億元。圖為上海外灘。(新華社)
經最終核實，2022年中國國內生產總值（GDP）現價總量為120兆4,724億元人民幣，比初步核算數減少5,483億元。圖為上海外灘。(新華社)

大陸國家統計局29日宣布，經最終核實，2022年中國國內生產總值（GDP）現價總量為120兆4,724億元（人民幣，下同），比初步核算數減少5,483億元；以不變價格計算，比上年增長3.0%，與初步核算數持平。

統計局表示，依照大陸GDP會計和資料發布制度規定，年度GDP核算包括初步核算和最終核實兩個步驟。

分產業來看，第一產業現價總量為8兆8,207億元、第二產業現價總量為47兆3,790億元，均較初步核算數下調。第三產業現價總量為64兆2,727億元，較初步核算數上調。 

以不變價增速來看，第一產業比上年增加4.2%；第二產業比上年增加2.6%；第三產業比上年增加3.0%。

而2022年中國GDP突破120兆元，是繼2020年、2021年連續突破100兆元、110兆元後，再次躍上新台階，穩居世界第二位。

人民幣

延伸閱讀

「中9.6億人月收不到2千」 學者踩敏感議題文章被刪

港專家：中國資本市場實驗接近完全失敗

柯文哲稱我碳排增加與全世界脫節 環境部反駁

日圓貶值重挫日本經濟 GDP排行「1980年以來最差」恐被德國超越

相關新聞

京東零售線上業務漲薪百分之百？ 內部人士：消息屬實

針對大陸電商京東集團「京東零售漲薪，業績激勵上不封頂」，中國證券報旗下的APP《中證金牛座》報導稱，接近京東內部人士回應...

超越日本成定局 陸將首登年度全球第一大汽車出口國

日媒共同社報導，據日本汽車工業會最新發布，今年前11月日本汽車出口量為399萬輛，而據中國汽車工業協會統計，今年前11月...

陸三天元旦假期出行需求旺 全國航班量年增8成5

明天開始，大陸將開啟三天的元旦假期，迎接2024新年到來。假期間，民眾出行需求旺，大陸全國預計航班量將達到49,000班...

走出空難停飛陰霾 波音737MAX全數在陸復飛

波音中國總裁柳青表示，所有大陸民航公司都已經恢復營運737MAX飛機，由近百架飛機組成的中國MAX機隊，目前開始執飛多條...

陸2024全國「兩會」時間敲定 明年3月4日登場

中國大陸2024年確立新一年工作目標的全國「兩會」時間敲定，將於明年3月4日、5日登場，屆時大陸全國人大代表、政協委員將...

搶占技術先機 中半導體專利超越美韓成第1

南韓中央日報報導指出，中國在世界五大知識產權局（IP5）申請的半導體專利數量激增，從2003~2007年占比14%劇增至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。