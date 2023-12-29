加速傳統製造升級 八部門：2027年數位研發工具普及率超90%

大陸工業和信息化部等八部門今發布《關於加速傳統製造業轉型升級的指導意見》，其中提出具體目標，到2027年，傳統製造業高端化、智慧化、綠色化、融合發展水準明顯提升，有效支撐製造業比重維持基本穩定，在全球產業分工中的地位和競爭力進一步鞏固增強。工業企業數位研發設計工具普及率、關鍵工序數控化率分別超過90%、70%，工業能耗強度及二氧化碳排放強度持續下降，萬元工業增加值用水量較2023年下降13%左右，大宗工業固體廢棄物綜合利用率超過57%。

《指導意見》開宗明義指出，傳統製造業是中國製造業的主體，也是現代化產業體系的基礎。推動傳統製造業轉型升級，是主動適應和引領新一輪科技革命和產業變革的戰略選擇，是提高產業鏈供應鏈韌性和安全水平的重要舉措，是推進新型工業化、加快製造強國建設的必然要求，關係現代化產業體系建構全局。

它說，中國製造業已形成了世界規模最大、門類最齊全、體系最完整、國際競爭力較強的發展優勢，石化化工、鋼鐵、有色、建材、機械、汽車、輕工、紡織等傳統製造業增加價值佔全部製造業的比重近80%，是支撐國民經濟發展及滿足人民生活需求的重要基礎。

但同時，中國傳統製造業「大而不強」「全而不精」問題仍突出，，創新能力不強、產業基礎不牢，需加速推動品質變革、效率變革、動力變革，實現轉型升級。

《指導意見》提出「堅持創新驅動發展，加速邁向價值鏈中高端」，將優化國家製造業創新中心、產業創新中心、國家工程研究中心等製造業領域國家級科技創新平台佈局，鼓勵面向傳統製造業重點領域進行關鍵共通性技術研究與產業化應用示範。並要求持續鞏固「去產能」成果，依法依規則淘汰落後產能，堅決遏制高耗能、高排放、低水準項目盲目上馬。

《指導意見》強調，大力推進企業智改數轉網聯。立足不同產業特性與差異化需求，加速人工智慧、大數據、雲端運算、5G、物聯網等資訊科技與製造全過程、全要素深度融合。支援生產設備數位化改造，推廣應用新型感測、先進控制等智慧零件，加速推動智慧裝備和軟體更新替代。以場景化方式推動數位車間和智慧工廠建設，探索智慧設計、生產、管理、服務模式，樹立一批數位轉型的典型標竿。

另將「實施重點領域碳達峰行動」。落實工業領域及有色、建材等重點產業碳達峰實施方案，完善工業節能管理制度，促進節能降碳技術改造。此外，《指導意見》要求「促進產業耦合發展」。推動石化工、鋼鐵、有色、建材、電力等產業耦合發展；及「發展服務型製造」。促進傳統製造業與現代服務業深度融合。

《指導意見》要求「加大財稅支持」，加大對製造業技術改造資金支持力度，以傳統製造業為重點支持加速智改數轉網聯，統籌推動高端化、智慧化、綠色化、整合升級。並「強化金融服務」，充分利用現有相關再貸款，為符合條件的傳統製造業轉型升級重點項目提供優惠利率資金支持。