超越日本成定局 陸將首登年度全球第一大汽車出口國

日媒共同社報導，據日本汽車工業會最新發布，今年前11月日本汽車出口量為399萬輛，而據中國汽車工業協會統計，今年前11月大陸汽車出口量達441.2萬輛，年增超過6成，顯示「大陸全年汽車出口量超過日本已成定局」，大陸將首度成為年度全球第一大汽車出口國。

事實上，早在今年首季，大陸汽車出口量就已超車日本，成為單季世界第一大汽車出口國，而後也持續穩坐單季、半年度出口第一的寶座。

如今數據顯示，大陸幾乎已成為2023年度全球第一大汽車出口國。報導指出，這是日本自2016年以來首次被擠下榜首位置，當時位居榜首的是德國。

大陸汽車的出口量到2020年為止保持在100萬輛左右，隨後迅速增加，2021年達到201.5萬輛，2022年躍升至311.1萬輛，並在今年10月突破400萬輛。

究其原因，報導認為有3大關鍵因素。首先，大陸汽車廠商在本國政府扶持下提高技術能力，實現了低價且高品質純電動車（EV）的出口成長。

此外，俄烏衝突後，日美歐廠商相繼撤離俄羅斯，使大陸面向俄羅斯的汽油車出口也迅速成長。

另外，大陸包含電動車在內的新能源汽車出口量不僅在比利時、英國等歐洲，還在日企視為重要市場的東南亞增長。這些貢獻不僅來自大陸電動車巨頭比亞迪，還包含特斯拉等國際電動車大廠在大陸生產的車輛。

根據中汽協今年前11月數據，分車型來看，大陸乘用車出口量為372萬輛，年增65.1%；商用車出口量為69.2萬輛，年增29.8%。從動力系統類型來看，傳統燃油汽車出口量為332萬輛，年增51.5%；新能源汽車出口量為109.1萬輛，年增83.5%。