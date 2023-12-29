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陸三天元旦假期出行需求旺 全國航班量年增8成5

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
元旦期間，大陸全國預計航班量將達到49,000班，較2023年同期成長約85.5%；旅客量將達495萬人次，較2023年同期成長約112%（中新社）
元旦期間，大陸全國預計航班量將達到49,000班，較2023年同期成長約85.5%；旅客量將達495萬人次，較2023年同期成長約112%（中新社）

明天開始，大陸將開啟三天的元旦假期，迎接2024新年到來。假期間，民眾出行需求旺，大陸全國預計航班量將達到49,000班，較2023年同期成長約85.5%；旅客量將達495萬人次，較2023年同期成長約112%。

央視報導，大陸民航局數據顯示，元旦假期期間，全國預計航班量將達到49,000班，較2023年同期成長約85.5%，每日平均班次約16,300班。其中，預計1月1日是假期單日航班量最高的一天，預計達16,600班。

從訂票系統來看，今年12月30日至明年1月1日，即元旦三天假期間，旅客量將達495萬人次，較2023年元旦假期同期成長約112%。其中，北京首都國際機場、北京大興國際機場預計合運旅客約81萬人次，日均約27萬人次。

報導指出，旅客出行目的以「旅遊」為主，除北京、上海、廣州、成都四大城市群之間的航線外，熱點航線主要集中在北京至三亞、北京至海口、北京至昆明、上海至昆明等南方旅遊航線，和北京至哈爾濱、上海至哈爾濱等北方冰雪遊航線。

此外，國際航線包含飛往倫敦、吉隆坡、東京的航線訂位率也有明顯上升。

大陸2024年1月1日放假，與2023年12月30日、31日週末連休，元旦假期將有三天。

北京 航線 元旦

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