cdf海口美蘭機場免稅店 12年累計銷售額逾247億

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

中國大陸首家機場離島免稅店—cdf海口美蘭機場免稅店開業滿12周年。該店日前發布數據顯示，自2011年12月21日開業至今，免稅銷售額累計超過247億元人民幣，銷售免稅商品逾3500萬件，服務旅客過億人次。

中新社報導，2011年4月20日海南離島免稅政策落地實施，當年海口機場免稅店即開業。12年來，離島免稅政策經歷多次調整，海口機場免稅店也逐漸發展壯大，在售品牌從幾十個到超過600多個全球知名品牌，經營面積從637平方米到超過17000平方米。 　　

目前，旅客能够在海口機場免稅店購買到美妝、電子產品、珠寶腕表、箱包皮具等45種品類、逾40000件不同的免稅商品，其中有酒水、美妝等免稅渠道獨家銷售的免稅商品。此外，旅客可選擇即買即提、郵寄送達、返島提取等多種方式提貨。

機場 美妝

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