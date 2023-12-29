陸去年半導體專利申請 占全球7成

南韓「中央日報」報導指出，中國大陸在世界五大知識產權局（IP5）申請的半導體專利數量激增，從二○○三年占比百分之十四劇增至二○二二年的百分之七十一點七。外界認為，大陸正以量變驅動質變，搶占技術先機。

該報和南韓「大韓商工會議」對中國、美國、日本、韓國、歐盟等世界五大知識產權局申請的半導體專利進行全面分析。結果顯示，由中美兩國申請的半導體專利比重自二○○三年的百分之四十五點六上升至二○二二年的百分之九十二點九。

分析結果顯示，在二○一八至二○二二年間，中國大陸在IP5的半導體專利申請數排名第一，為十三萬五四二八件，遠超排名第二的美國八萬七五七三件和排名第三的南韓一萬八九一一件。大陸申請的半導體專利數量較廿年前增加了近五倍。

報導引述韓國知識財產研究院博士郭賢的說法稱，「隨著半導體技術水平的發展，新專利申請件數很難增加」，「但考慮到大部分企業和研究機構為搶占技術先機，仍在必要領域加快註冊專利」。

若從企業機構來看，二○二二發布專利最多的企業是台積電，大陸有五家企業進入前十，分別是百度、平安、騰訊、華為與中科院。

過去十年，大陸不僅在半導體小零組件（材料、零件、裝備）領域，還在舊型通用半導體和最尖端半導體等領域紛獲得技術專利。不過雖然大陸半導體專利數量龐大，但質量不高。

知識產權律師事務所Mathys & Squire在今年二月發布報告顯示，二○二二年大陸公司申請的半導體相關專利數量全球半導體專利申請量達到創紀錄的六萬九一九○項，占全球百分之五十五。