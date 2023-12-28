雷軍：小米要經過15~20年努力 成為全球前五汽車廠商

小米汽車技術發布會28日在北京舉行，小米創始人雷軍表示，小米要經過15到20年的努力，成為全球前五的汽車廠商，為中國汽車產業全面崛起而奮鬥。他在現場發布小米在電機、電池、大壓鑄、智慧駕駛、智慧座艙等領域的多項技術。

自小米集團正式宣布進軍電動車產業以來，目前已超過1,000多天。雷軍表示，小米雖然起步晚，但晚的好處是起點高。雷軍說，小米經歷了多年的積累，終於迎來了屬於自己的跨越時刻，而汽車是小米戰略中最重要的一環。

據北京商報報導，雷軍在發布會前夕發文稱，在智慧手機時代，小米手機曾在研發模式、產業鏈組織、定價、行銷等各方面以創新之勢給業界形成巨大挑戰。而此次下場造車，小米卻並未以挑戰者姿態出現。「我們深知汽車工業之複雜，我們深知開拓之不易，所以，我想先向中國新能源汽車行業先行者致敬！誠摯向比亞迪、蔚來、小鵬、理想、華為和寧德時代等公司致敬！」雷軍並在多個城市的高樓外牆螢幕亮起了向汽車同行致敬的看板。

雷軍在技術發表會上透露，小米自動駕駛的目標是在明年進入業界第一陣營，並稱要於明年年底開通100個城市的領航自動輔助導航駕駛（Navigate On Autopilot，NOA）。

據小米汽車官方微博消息，該公司於28日下午舉行以「跨越」為主題的小米汽車技術發表會，並由雷軍親自主持。雷軍在會上揭曉小米戰略目標指出，小米汽車的目標是媲美保時捷、特斯拉，打造汽車工業新時代的夢想車。在接下來的15到20年內，小米要成為全球前五名的汽車廠商，並於同日正式發表小米汽車SU7系列。

雷軍強調，在汽車的核心技術上，小米的態度非常堅決，不管花多少時間，不管付出什麼樣的代價，在關注的核心技術領域裏面，一定要做到行業領先水準。

此外，雷軍表示，蘋果設備在小米汽車上也能使用自如，小米智慧座艙支援CarPlay、AirPlay。同時，支援iPad後排擴展，控制空調、音樂和座椅。不僅如此，雷軍也宣布了許多新技術，像是小米超級電機，由其完全自研和自己生產，21000rpm的V6/V6s電機已量產上車；27200rpm的V8s將於2025年上車。小米超級馬達轉子預研技術已實現35000rpm。小米汽車已研發三代動力馬達技術，申請155項專利，取得60項專利。

他透露，小米已建成並投產了9100t大壓鑄工廠，自研了整套壓鑄島流水線，60台設備精準控制400多項參數；並自研了大壓鑄材料、小米泰坦合金。小米已成為國內唯一擁有量產壓鑄材料的車廠。

另，在提及小米汽車自動駕駛能力時，雷軍稱，「我們起步晚，晚的好處是起點高」，小米自動駕駛的目標是2024年進入業界第一陣營。他透露，小米在自動駕駛方面第一期總投資33億，現在已追加至47億，專屬團隊規模超過1000人，投入測試車輛超過200台，測試里程超過1000萬公里。