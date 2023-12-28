投資鐵路救經濟 陸2天通5高鐵

中國大陸年底一口氣通車數條高鐵路線，12月27日杭昌高鐵黃山至南昌段建成通車，全線貫通。圖為G4012次列車即將駛出南昌東站。新華社 中國大陸過去兩天一口氣開通五條高速鐵路，合計里程超過八百公里。值得注意的是，大陸今年前十一月全國鐵路固定資產投資年增百分之七點四，不僅是近六年來首度正成長，且增速遠高於大陸全國固定資產投資的年增百分之二點九，顯示加大鐵路投資正成為大陸刺激低迷經濟的手段之一。

綜合陸媒、中國國家鐵路集團網站消息，大陸廿七日開通了昌景黃高鐵、防東鐵路兩條高鐵。昌景黃高鐵加上已於五年前開通的杭黃高鐵，意味著杭昌高鐵全線貫通，將串起西湖、鄱陽湖、景德鎮等一批旅遊景點，有助於長江經濟帶建設與長三角整合發展。

防東鐵路位於廣西防城港市，全長四十七公里，僅設防城港北站、東興市站兩座車站。由於東興市位處中越邊境，除了代表這座邊境城市正式接入全國鐵路網，也讓中越跨境鐵路成為可能。中國國鐵表示，這條路線對推動「一帶一路」沿線基礎設施互聯互通，具有重要意義。

廿六日，成自宜高鐵（四川成都至自貢至宜賓），汕汕高鐵（廣東汕頭至汕尾）汕頭南至汕尾段，龍龍高鐵（福建龍岩至廣東龍川）龍岩至武平段同時開通營運。

其中，成自宜高鐵是大陸西南部高鐵網的重要連接線、延伸線，未來將自宜賓站與渝昆（重慶至昆明）高鐵連結；汕汕高鐵是「八縱八橫」高鐵網沿海通道的重要部分，有益於加深與粵港澳大灣區的聯繫；龍龍高鐵此次則由東段工程率先通車，將進一步完善閩西地區鐵路網結構。

大陸今年鐵路建設投資居於高點。中國國鐵集團指出，今年前十一月，全國鐵路固定資產投資年增百分之七點四，尤其下半年跑出「加速度」，十多個鐵路項目相繼完工，全年投資可望突破人民幣七千六百億元（約合新台幣三點二八兆元），竣工新線合計超過三千公里。

另，截至上月底，「八縱八橫」高鐵網主通道已建成投產三點六一萬公里，占比約八成。

中國國鐵集團表示，公司今年以聯網、補網、強鏈為重點，主動服務大陸國家重大戰略，推進鐵路規畫建設。而投資作為拉動經濟發展的「三駕馬車」之一，今年積極確保項目「能開盡開、應開盡開」，充分發揮鐵路建設投資拉動力，鐵路建設為中國經濟回升向好注入強勁動能。

除了國內布局，大陸也積極向海外輸出高鐵技術。雅萬高鐵今年十月十七日正式完工通車，這是大陸第一個海外高鐵工程，被視作「一帶一路」倡議的指標工程，也是東南亞的第一條高鐵。截至十二月廿四日，雅萬高鐵累計發送旅客突破一百萬人次。大陸輸出海外的第二條高鐵匈塞鐵路（匈牙利至塞爾維亞），也預計在兩年後通車。