一體化算力網 2025年成型
大陸國家數據局26日發布消息稱，大陸國家發改委、國家數據局、中央網信辦、工業和信息化部、國家能源局近日聯合印發了「深入實施東數西算工程 加快構建全國一體化算力網的實施意見」，提出推動建設聯網調度、普惠易用、綠色安全的大陸全國一體化算力網。
中新社報導，根據實施意見，到2025年底，綜合算力基礎設施體系初步成型。大陸國家樞紐節點地區各類新增算力占大陸全國新增算力的60%以上，國家樞紐節點算力資源使用率顯著超過大陸全國平均水平，1ms時延城市算力網、5ms時延區域算力網、20ms時延跨國家樞紐節點算力網在示範區域內初步實現。
文件還提出，到上述時間點，算力電力雙向協同機制初步形成，國家樞紐節點新建數據中心綠電占比超過80%。用戶使用各類算力的易用性提高、成本降低，國家樞紐節點間網絡傳輸費用大降，算力網關鍵核心技術實現安全可靠。實施意見提到，要充分發揮國家樞紐節點引領帶動作用，協同推進東數西算，形成跨地域、跨部門發展合力。
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