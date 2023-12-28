全球經貿摩擦 有加深趨勢

聯合報／ 記者林宸誼／綜合報導

中國貿促會發言人張鑫27日表示，11月大陸全國貿促系統RCEP原產地證書簽證金額為5.68億美元（約台幣177億元）。簽證份數為1萬9,834份，年增20.83%。

中國證券報報導，張鑫在月度例行記者會上介紹，辦證企業3434家，年增12.41%。出口目的國包括日本、南韓、印尼、泰國等11個成員國，預計共為大陸產品在RCEP進口成員國減免關稅0.09億美元，區域全面經濟夥伴協定（RCEP）帶來的貿易紅利不斷釋放。

然而張鑫指出，全球經貿摩擦有加深趨勢。他提到10月全球經貿摩擦指數為305，繼續處於高位區間，比去年同期上升44個點，比9月上升124個點。

張鑫介紹，10月19個國家涉華經貿摩擦指數為1426，處於高位，較9月上升94個點，其中，美國最高，其次是土耳其，歐盟排名第三。電子、機械設備、輕工、醫藥和運輸設備行業涉華經貿摩擦指數處於高位。

大陸與東協連續3年互為最大交易夥伴。張鑫表示，近期中國貿促會透過專家座談會、企業交流會、發放調查問卷、實地走訪等形式對東協中資企業開展調研，編寫完成「東協營商環境報告2023」。該報告顯示，2023年東協總體營商環境穩中有升，企業普遍認為，新加坡、泰國、馬來西亞、越南、印尼的營商環境在東協中排名較為靠前。

東協 指數 馬來西亞

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