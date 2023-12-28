太陽能電池專利 陸申請量居冠

大陸國家知識產權局局長申長雨26日在北京透露，近5年，大陸固態電池全球專利申請量年均增長20.8%，增速位列世界第一。在太陽能電池方面，目前大陸全球專利申請量為12.64萬件，排名第一，同樣具備較強的創新實力。

中新社報導，大陸國務院新聞辦公室當天舉行例行記者會，申長雨在介紹大陸專利法實施細則有關情況時透露上述訊息。

他介紹說，隨著科技創新能力持續增強，大陸在新產業新賽道領域的競爭優勢不斷彰顯，特別是以電動汽車、鋰電池、太陽能電池為代表的綠色低碳產業加快發展。數據顯示，2023年前11個月，大陸電動汽車、鋰電池、太陽能電池等產品出口分別達到人民幣2693億元、4194億元和2890億元，相關產品在全球市場占有率持續提升。

申長雨指出，這些產業快速發展的背後，都有很多專利技術做支撐。其中，電動汽車方面，大陸新能源汽車銷量排名前十位的重點企業全球有效專利量已經超過10萬件，並且呈逐年快速增長。在鋰電池特別是固態電池領域，大陸是全球主要的技術來源國之一，截至2023年5月，全球固態電池關鍵技術專利申請量為20798項，其中大陸有7640項，占比達36.7%。

申長雨表示，大陸國家知識產權局將發揮專利在促進科技創新和新產業新賽道發展中的重要作用，助力綠色低碳技術和未來產業發展。

一是持續完善新領域新業態專利審查標準，綜合運用多種審查模式，助力綠色低碳技術和未來產業領域專利申請獲權，為新能源新材料等綠色低碳技術和量子信息、生命科學、類腦智能等未來產業發展提供更加有力的技術供給。

二是大力培育綠色低碳技術和未來產業高價值專利，支持建設運行相關產業專利池，並鼓勵探索開展專利開源，更好發揮大陸超大規模市場優勢，助力產業做大做強。三是加大新領域新業態知識產權保護力度，營造更好的營商環境和創新環境。指導企業做好海外專利布局，提高抗風險能力，實現可持續發展。