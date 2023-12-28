陸工業利潤年增29.5 % 復甦不均

儘管需求疲軟繼續限制企業成長預期，但隨著製造業整體改善，大陸11月工業利潤年增29.5 %，增速較10月的2.7%明顯加快，實現兩位數增長，並連續4個月實現正增長，其中又以原物料產業貢獻最大。不過光大銀行分析師周茂華認為，工業領域不平衡現象依然明顯，高科技和設備製造業利潤快速成長，而房地產相關產業仍受到利潤萎縮的擠壓。

陸國家統計局27日發布數據顯示，1到11月，大陸全國規模以上工業企業利潤年減4.4%，降幅較1到10月收窄3.4個百分點，延續3月以來逐月收窄走勢，利潤降幅年內首次收窄至5%以內。

大陸國家統計局工業司統計師于衛寧分析，從當月看，工業企業利潤加快回升，加上投資收益相對集中入帳，11月規上工業企業利潤年增29.5%，增速較10月明顯加快，獲利已連續4個月實現正成長。

于衛寧表示，工業企業營收連續5個月回升，帶動利潤加快恢復。工業生產加快回升，產銷銜接水準年增，推動企業營收持續改善。

原物料業對規上工業利潤改善貢獻大。1到11月，原料製造業利潤年減幅較1到10月收窄8.5個百分點，帶動規上工業利潤降幅收窄1.8個百分點，是貢獻最大的產業板塊。

路透報導，隨著一系列促進成長的措施到位，以支持新冠疫情後不完整的復甦，人們普遍預計亞洲最大經濟體今年將實現政府設定的5%左右的成長目標。

周茂華說，11月工業產值和利潤的雙雙成長反映出製造業整體持續改善。「救助工業企業的宏觀政策、去年的統計基數較低以及季節性因素也促成了上漲趨勢」。

大陸官員們對2024 年更有利的經濟狀況充滿信心。但由於房地產行業持續疲軟、通貨緊縮壓力上升以及全球需求疲軟，經濟復甦仍不穩定，刺激經濟的呼聲再次高漲。周茂華指出，工業領域不平衡現象依然明顯，高科技和設備製造業利潤快速成長，而房地產相關產業仍受到利潤萎縮的擠壓。「希望看到『優化』的宏觀政策組合來支撐成長」。

英大證券首席宏觀經濟學家鄭厚成表示，目前工業利潤在2023年全年恢復成長的可能性很小，預計大陸的生產者價格在可預見的未來仍將面臨壓力。