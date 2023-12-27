2023第二漲！大陸麥當勞：本次調價平均漲幅約3%
麥當勞漲價消息一早在大陸網友間掀起熱議，相關話再度衝上熱搜。27日一早，大陸不少麥當勞消費者發現，大陸的麥當勞產品漲幅並非如先前所言的統一調漲0.5元（人民幣，下同），而是從0.4到1元皆有。對此，麥當勞回應稱，麥當勞中國於27日起調整部分產品價格平均漲幅約3%，而此次為麥當勞中國年內第二次漲價。
綜合澎湃新聞、財聯社報導，從麥當勞中國微信小程序對比漲價前後價格，可以看見包括多款套餐、漢堡單品、小食等皆漲價0.5元至2元。然而，和以往漲價不同的是，被大陸網友長期調侃為「窮鬼套餐」的「1+1隨心所欲」這次卻未顯示漲價，維持在13.9元。而此次價格調整，也是麥當勞繼1月「隨心配1+1」漲價1元以來，在今年內的第二次調價。
麥當勞中國27日就漲價一事回應，結合近期運營成本的變化，麥當勞中國於2023年12月27日起調整了部分產品價格，平均漲幅約3%，已在各點餐通路明碼標價。
公開資料顯示，在近3年內，麥當勞中國每逢12月底都會進行漲價。2021年12月底，麥當勞中國低調的將「隨心配1+1」套餐價格從12元漲至12.9元，同期部分單品漢堡、小食的價格也略有上升，對於整體影響並不明顯。
2022年12月底，麥當勞中國主打低價實惠的「隨心所欲1+1」套餐漲價1元，價格升至13.9元。同時，麥當勞的部分單品也漲價0.5至1元。對於近年來的漲價，麥當勞均解釋為與「原料和營運成本變化」有關。但，麥當勞中國近年來的漲價措施仍引發大陸消費者熱議與不滿。
實際上，這導致的漲價同時不只侷限在大陸市場。在麥當勞全球市場當中，2022年，麥當勞美國市場全年產品價格漲幅約10%。今年第三季財報電話會議中，麥當勞預計，今年麥當勞美國市場漲價幅度或將超過10%。
艾媒諮詢首席分析師張毅認為，這波漲價一方面是因為麥當勞本身的成本原因，而其漲價背後也存在疫情後消費復甦，推高餐飲需求的背景。他指出，擺在速食品牌面前的路就兩條：加速高端化漲價提升利潤空間，或是主打價比佔領下沉市場。而麥當勞的做法來看，兩者或都有之。
今年第三季財報會議中，麥當勞相關負責人就表示，美國市場的增量主要來自於產品價格的上漲。同時，這也代表漲價為麥當勞提升營業額的功臣之一。據第三季財報顯示，該季內麥當勞實現營收66.92億美元，年增14%；淨利23.17億美元，年增17%。
另，麥當勞中國執行長張家茵近期曾透露，今年大陸線下經濟恢復以來，麥當勞銷售額成長遠超疫情前，已規劃在大陸開出超900家門市。而截至去年第三季，麥當勞中國門市較去年同期淨成長677家。預計2028年，麥當勞在大陸門市規模將突破1萬家。
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