特斯拉將推Model Y改款？ 特斯拉否認稱：不實消息

彭博近日引述消息指出，為因應競爭日益白熱化的大陸市場，美國電動車大廠特斯拉正準備在上海廠推出其暢銷車型Model Y的改進款，且最早可能將在2024年中開始大規模生產。然而，陸媒《觀察者網》指出，特斯拉在27日午後回應稱，有關內容為「假消息、不實消息」。

彭博27日報導指，知情人士稱，新版Model Y在外觀和內飾方面的變化，與今年10月升級的Model Y相比，2024年款Model Y的外觀和內飾變化會更加明顯，10月時的更新版已增加新的輪轂設計和氛圍燈。他還稱，第一批最新款的Model Y將在特斯拉上海工廠第二期生產，該廠將在新年假期期間暫停生產一周左右，進行局部升級，而在大規模生產之前，還需做更多調整。

據大陸乘聯會新能源車預估銷售數據顯示，11月，特斯拉上海工廠交付超過8.2萬輛電動車，季增14%；今年前11個月，累計交車量已達約85.4萬輛，年成長超過30%。不過，儘管特斯拉在全球其他地區仍保持著競爭力，甚至許多外資車商已向特斯拉充電協議妥協，但在大陸新能源市場及技術日新月異的競爭下，特斯拉正呈現不穩定的波動趨勢。

此前，數據也曾指出，今年11月，看似較上月上漲的大陸國產Model型雙車銷量，年比卻下降17.8%，這也是自2022年12月以來特斯拉創下最大的年比降幅。

事實上，在今年大陸車市價格戰中最先開出第一槍的就是特斯拉，從年初起早已開史頻繁調價。不過，雖然這讓特斯拉在初期獲得大量的訂單，但同時也損害其自身的盈利能力。

從特斯拉今年第二季財報來看，顯示該公司產銷年增超過80%，毛利卻降至18.2%，創下三年以來最低水準。另，在第三季，特斯拉的毛利更是進一步走低至16.3%。

鑑於此，為扭轉獲利壓力，特斯拉在今年第四季選擇在大陸市場逆勢漲價。據了解，特斯拉在短短一個多月的時間內，共計進行5次漲價措施，Model Y的主銷車型價格也重返30萬元人民幣大關。

特斯拉上海工廠成立於2019年，目前生產的電動車占特斯拉全球電動車交車量的一半以上。目前，特斯拉Model 3與Model Y已成為特斯拉旗下最暢銷的兩款車款。值得注意的是，就算在新能源產品競爭最為激烈的大陸市場中，Model Y一直保持著良好的市場銷量，截至今年11月，Model Y在大陸的全年銷量已累計超過39萬輛。