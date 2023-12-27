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大陸麥當勞今起漲價3% 61元的「窮鬼套餐」不漲價

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸麥當勞今起漲價3%，61元的「窮鬼套餐」不漲價。(美聯社)
大陸麥當勞今起漲價3%，61元的「窮鬼套餐」不漲價。(美聯社)

大陸麥當勞27日調漲，價格落在人民幣0.5元到人民幣2元，平均漲幅約為3%，在大陸網路上引發熱烈討論。而稱為「窮鬼套餐」的「隨心配1+1」此次不漲價

快科技報導，麥當勞方面回應稱，結合近期營運成本的變化，公司決定自2023年12月27日起調整部分產品的價格，平均漲幅約為3%，目前，各點餐管道已經明碼標價。

值得一提的是，1+1隨心所欲套餐並沒有漲價。消費者可在紅區（漢堡、肉捲、薯條、雞塊、雞排）、白區（檸檬茶，可樂飲品或冰淇淋）各選一個隨心所欲，總共人民幣13.9元（新台幣61元），與其他套餐相比性價比較高。

值得一提的是，有媒體發現，在近3年內，大陸麥當勞每逢12月底都會進行漲價。

2021年12月末，大陸麥當勞悄悄將「隨心配1+1」套餐價格，從人民幣12元漲價至人民幣12.9元，同期部分單品漢堡、小食的價格也略有上漲。

2022年12月末，大陸麥當勞主打低價實惠的「隨心所欲1+1」套餐漲價人民幣1元，價格升至人民幣13.9元，同時，麥當勞的部分單品也漲價人民幣0.5到1元不等。

人民幣 麥當勞 漲價

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