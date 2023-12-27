英智庫報告：陸2037年躍最大經濟體

根據英國智庫一份長期預測，中國大陸經濟規模將在2037年超越美國，成為全球最大經濟體。此外，在未來15年內，台灣排名將後退三名至第25，原因是台海情勢不確定性。但南韓可能五年內就取代義大利，躋身全球前十大經濟體。

英國經濟與商業研究中心（CEBR）發表最新年度世界經濟排行榜（WELT），預測美國在全球的國內生產毛額（GDP）占比會逐漸下滑，世界最大經濟體的地位終將被中國大陸取代，時間點會是2037年，比先前預估晚了一年，原因是美國近期展望改善，大陸房地產市場有外溢風險。

這份報告和去年一樣，預期中國大陸不會入侵台灣，但隨著北京希望在2027年統一台灣的目標逼近，台灣在2024年總統大選後可能面臨更嚴峻的壓力。報告估計，中國大陸侵台成本高達GDP的15%。

根據這份排行榜，台灣在2023年名次為第22名，但估計到2038年將降至第25名。CEBR指出，就算中國大陸沒有武力犯台，但試圖統一台灣的相關陰霾也會拖住台灣經濟成長。

至於南韓，今年排在第13名，預料在2028年就會躍升至第九名，躋身全球前十大經濟體。