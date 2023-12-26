「承載夢想之車」 雷軍盼小米汽車媲美保時捷、特斯拉

在小米汽車技術發表會前夕，小米董事長雷軍26日公開發文回應網友表示，小米汽車SU7在駕駛性等機械素質上，希望能媲美保時捷Taycan Turbo；在智慧化上，希望能媲美Tesla Model S。

雷軍表示，小米首款汽車取名SU7，是因為SU是Speed Ultra的縮寫。至於如何念，小米內部也認真討論過，最後大家都覺得，還是叫「蘇七」，就像叫一個朋友名字一樣比較親切。

雷軍表示，小米SU7沒有準確的對標（意指主要目標對手）車輛，希望做一輛能承載大家所有嚮往的夢想之車，在駕駛性等機械素質上，希望能媲美保時捷Taycan Turbo；在智慧化上，希望能媲美Tesla Model S；同時還有最領先的科技和最豐富的生態。

此外，雷軍還提到，小米SU7正在試產爬坡階段，正式上市還需要幾個月時間，關於定價，還沒有最終決定，不過確實有點貴，但做的是「有理由的貴」，在體驗上會超過大家預期。

小米公司官方微博@小米公司25日宣布，小米汽車技術發布會將在12月28日14時舉行。隨後雷軍表示，「這次只發技術，不發產品。」

雷軍稱，汽車工業確實非常複雜，造車對他本人和小米都是新的開始。「造車需要愛車、懂車」，為更好瞭解市面上的汽車，雷軍給自己定下開滿100輛車的目標。「這些天來，我已經開了超過150輛車。」

從手機行業跨界造車的小米此前並不具備相關經驗，人才招募成為重要課題。雷軍表示，小米宣布造車之初便收到了數萬份簡歷，最終匯聚了上千名專家級別的人才。

雷軍在微博中對汽車發展百餘年的關鍵轉捩點也引發了網友的討論。他表示，汽車的前一百年，作為出行載具，保時捷就是其中典範；新世紀以來，特斯拉率先開智慧電動先河讓汽車成為了「可移動的計算終端」。

雷軍說，當下，汽車工業全新使命，就是打造移動智慧空間，這就是小米造車的出發點。