快訊

曝「藍白合瀕破局時」曾找韓國瑜任副手 侯友宜：非常非常期待郭董歸隊

上海妹搭台灣高鐵大讚1設計「不愧是寶島」 陸網同感：真的很人性

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「承載夢想之車」 雷軍盼小米汽車媲美保時捷、特斯拉

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
小米集團董事長雷軍表示，小米汽車媲美保時捷Taycan+和特斯拉Model S。路透社
小米集團董事長雷軍表示，小米汽車媲美保時捷Taycan+和特斯拉Model S。路透社

小米汽車技術發表會前夕，小米董事長雷軍26日公開發文回應網友表示，小米汽車SU7在駕駛性等機械素質上，希望能媲美保時捷Taycan Turbo；在智慧化上，希望能媲美Tesla Model S。

雷軍表示，小米首款汽車取名SU7，是因為SU是Speed Ultra的縮寫。至於如何念，小米內部也認真討論過，最後大家都覺得，還是叫「蘇七」，就像叫一個朋友名字一樣比較親切。

雷軍表示，小米SU7沒有準確的對標（意指主要目標對手）車輛，希望做一輛能承載大家所有嚮往的夢想之車，在駕駛性等機械素質上，希望能媲美保時捷Taycan Turbo；在智慧化上，希望能媲美Tesla Model S；同時還有最領先的科技和最豐富的生態。

此外，雷軍還提到，小米SU7正在試產爬坡階段，正式上市還需要幾個月時間，關於定價，還沒有最終決定，不過確實有點貴，但做的是「有理由的貴」，在體驗上會超過大家預期。

小米公司官方微博@小米公司25日宣布，小米汽車技術發布會將在12月28日14時舉行。隨後雷軍表示，「這次只發技術，不發產品。」

雷軍稱，汽車工業確實非常複雜，造車對他本人和小米都是新的開始。「造車需要愛車、懂車」，為更好瞭解市面上的汽車，雷軍給自己定下開滿100輛車的目標。「這些天來，我已經開了超過150輛車。」

從手機行業跨界造車的小米此前並不具備相關經驗，人才招募成為重要課題。雷軍表示，小米宣布造車之初便收到了數萬份簡歷，最終匯聚了上千名專家級別的人才。

雷軍在微博中對汽車發展百餘年的關鍵轉捩點也引發了網友的討論。他表示，汽車的前一百年，作為出行載具，保時捷就是其中典範；新世紀以來，特斯拉率先開智慧電動先河讓汽車成為了「可移動的計算終端」。

雷軍說，當下，汽車工業全新使命，就是打造移動智慧空間，這就是小米造車的出發點。

保時捷 特斯拉 小米 雷軍

延伸閱讀

扭轉特斯拉獨大的電車之戰 比亞迪全球迅速竄升

影／特斯拉「全車結凍」車主開不了車門 網友笑翻：使用前先解凍

車「操」太兇惹禍？特斯拉爆早知零件有瑕疵 卻把責任推給數萬車主

第三季銷量差異不到千輛！比亞迪預計將超越特斯拉成為全球純電車銷量冠軍

相關新聞

不是上海！擁人民幣千萬淨資產家庭數量 這一省居冠

中國胡潤研究院發布最新報告，盤點中國大陸擁有人民幣千萬元（約新台幣4400萬元）的高淨值家庭達211萬戶，其中廣東以30...

籲散戶別投資陸股「被平台消失」！大陸要分析師噤聲 阻經濟負面消息

愈來愈多中國著名商業分析師在社群媒體消失，中國經濟逆風的聲音已遭到噤聲！目前至少有6個中國商業分析的社群平台不再更新，用戶也無法追蹤這些分析師，其中一位分析師劉紀鵬曾呼籲散戶不要投資中國股市...

跌跌不休！滬指失守2900點 逾4000檔個股下跌

A股持續低迷外加上外資因耶誕假期北向資金暫停，導致26日陸股三大指數低開低走，其中幾經波折，滬指再度失守2,900點關口...

陸股看起來便宜？明年可能有回報 但不足以彌補今年虧損

華爾街日報報導，陸股和港股這幾年跌跌不休，但一些分析師認為，可能就要有回報了。

雷軍：小米汽車媲美保時捷Taycan+特斯拉Model S

在小米汽車技術發表會前夕，小米董事長雷軍26日公開發文回應網友表示，小米汽車SU7在駕駛性等機械素質上，希望能媲美保時捷...

華為新車問界M9售價207萬元起跳 余承東：熬過了最困難的寒冬

在問界M9及華為冬季全場景發布會上，問界M9超越華為nova12系列手機成為發布會主角，新車分為4個版本，售價區間在人民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。