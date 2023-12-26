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籲散戶別投資陸股「被平台消失」！大陸要分析師噤聲 阻經濟負面消息

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
目前包括金融學者劉紀鵬在內，有6個中國商業分析的社群平台不再更新，用戶也無法追蹤這些分析師。（今日頭條截圖）
目前包括金融學者劉紀鵬在內，有6個中國商業分析的社群平台不再更新，用戶也無法追蹤這些分析師。（今日頭條截圖）

愈來愈多中國著名商業分析師在社群媒體消失，中國經濟逆風的聲音已遭到噤聲！目前至少有6個中國商業分析的社群平台不再更新，用戶也無法追蹤這些分析師，其中一位分析師劉紀鵬曾呼籲散戶不要投資中國股市。如今這些分析師的帳戶出現：「由於違反平台規則，所以無法關注該用戶」的通知。

負面消息遭噤聲

CNN》報導，目前至少六名中國商業分析師在社群軟體遭到噤聲，這些專家至今都沒有回應媒體的採訪請求，包括微博、抖音等各大平台皆杳無音訊。

詹姆斯敦基金會研究員表示，目前中國政府對國內經濟混亂的狀況束手無策，只好讓批評者保持沉默，「北京當局擔憂，放任更多人散播經濟的負面消息的話，會進一步拖垮消費者的信心。」

衛報》報導，過去中國也曾因為經濟數據表現不佳，就拒絕公布青年失業率的數據。但分析師強調，中國經濟缺乏透明度，反而會使全球投資者遠離中國市場，如果北京當局愈用力審查對經濟不利的消息，反而會使西方投資者對中國更沒信心。

中國表現比想像差

中國股市為今年表現最差的股市之一，MSCI中國股市指數今年來已大跌14.6％，反觀其他許多新興市場股市表現相當良好。高盛策略分析師特里維迪表示，2023年第一個教訓是，「你要以不同的方式區別新興市場和中國市場。」

他說，新興市場比預期更有韌性，新興市場資產面對聯準會（Fed）激進的升息循環、美元走強和中國經濟放緩等糟糕狀況，但新興市場資產今年表現強勁。

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