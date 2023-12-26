陸10月手機銷量 華為Mate 60 Pro位居第2位、iPhone 15 Pro Max居冠

華為Mate 60 Pro自上市以來，在大陸市場挾帶龐大聲勢，期間有周銷售報告指出，該款手機超越同時期蘋果新機iPhone15。但據市場研究機構 Counterpoint Research 22日發布最新數據，今年10月大陸最暢銷的智慧手機並非來自華為Mate 60系列，而是蘋果的iPhone 15 Pro Max，其市場份額達5%。

該報告指出，10月在大陸賣的最好的前五款手機分別是：Apple iPhone 15 Pro Max、Huawei Mate 60 Pro、Apple iPhone 15 Pro、HONOR X50與Apple iPhone 15，市佔率分別為5%、4%、4%、3%、3%。其中，蘋果iPhone就佔了三席，顯見iPhone在大陸市場依舊屹立不搖。

不過，華為Mate 60系列雖然未能登頂冠軍，但成長速度快，其市場份額竄升至4%。

美國自2019年以國家安全為由對華為實施制裁，切斷其供應鏈，導致手機出貨量大幅下滑，華為手機在2021年出貨量僅約3,500萬部。不過，近年來華為持續突破晶片困境，經過多方實測跑分，華為Mate 60 Pro搭載晶片為5G晶片，並推測採用7奈米製程，意味突破美國封鎖線，預計今年其出貨量有望達到1億部。

大陸網路媒體《華爾街見聞》早前曾報導， 10月2日至8日當周，華為在大陸智慧手機銷量市佔率達到19.4%，超越蘋果的17.4%，奪下第一。引起iPhone新機賣輸華為的議論。外界一度認為，華為當月銷量或有望超越蘋果。