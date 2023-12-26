小米持股公司 涉竊華為晶片機密

上海警方近日偵破一起侵犯晶片技術商業秘密案，抓獲犯罪嫌疑人十四名。據悉，涉案的華為前員工在離職後創立「尊湃通訊」公司，利誘多名華為研發人員獲取技術訊息。

上海市公安局經濟犯罪偵查總隊近日發布，今年四月十九日，在上海和江蘇警方配合下，破獲一宗侵犯晶片技術商業秘密案，在侵權晶片投入量產前及時查處，抓獲嫌疑人十四名，查扣侵權晶片技術的服務器七台。

警方指出，二○二一年二月，權利公司（指華為）前高管張某、劉某等人在離職後設立某科技公司（尊湃通訊），並誘導多名權利公司研發人員跳槽，上述人員在離職前透過擷取螢幕等方式，非法獲取晶片技術訊息。

警方說，侵權晶片技術有四十個技術點與權利公司商業秘密的密點，有九成以上同質性。張某、劉某等四名主要疑犯被捕，其餘十名犯罪嫌疑人交保候審。

尊湃通訊創始團隊成員來自海思（華為）、高通、Marvell等晶片大廠。該公司主要業務為與華為重合度較高的晶片設計業務，覆蓋Wi-Fi 6等技術。

此外，小米持有尊湃通訊近一成股分，小米昨否認與侵犯晶片技術商業機密案的關聯，強調集團旗下投資公司參與某晶片公司融資，為正常財務投資行為。小米既不參與該晶片公司的直接管理和運營，更與該公司沒有任何智慧財產權或技術合作。