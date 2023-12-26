山東企業 閒置廠區設太陽能

寒冬時節，走進山東省聊城市陽谷縣晶能光伏電力有限公司光伏（太陽能）電站，只見數十排深藍色的光伏板整齊排列，在陽光照射下正源源不斷地將光能轉化為清潔電能。

新華社報導，作為一家電纜生產企業，晶能公司利用閒置廠區建設了總裝機容量8兆瓦的光伏電站，年發電量730萬千瓦時，並全部實現自用消納。國網聊城供電公司黨委書記申海福說，這個光伏項目可持續運營20年，每年可為企業節約電費580萬元（人民幣，下同），相當於每年節約標準煤3000噸、減排二氧化碳7300多噸，節能減排效益明顯。

濟南市平陰縣，玫德（山東）新能源有限公司利用17萬平方公尺的閒置廠房屋頂，投資1.1億元建設了總裝機容量26兆瓦的光伏電站。

截至今年9月底，山東光伏、風電等新能源裝機規模達到8414萬千瓦，居全大陸前列。到2025年，山東新能源和可再生能源發電裝機將達到1億千瓦以上。