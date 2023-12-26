江西服裝周 180企業參與

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

2023江西紡織服裝周暨第四屆江西（贛州）紡織服裝產業博覽會（服博會）24日在中國大陸品牌服裝製造名城江西省贛州市于都縣開幕，180家紡織服裝企業及來自美國、西班牙、澳洲、烏茲別克、秘魯等22個國家的36位專業境外採購商參會尋覓商機。

中新社報導，本屆服博會以「新長征·新智尚」為主題，分為靜態展示和動態活動兩大部分。其中，靜態展示總面積近3萬平方公尺，規畫了7個展館；動態活動包括2023江西紡織服裝國際直採對接會、2023中國服裝論壇高精尖創新大會等11場主要活動。 　　   　　「採購是時尚產業中至關重要的一環，直接影響著產品的質量、創新和市場競爭力。」澳洲時裝委員會副會長伊格爾頓·邁克爾·約翰認為，本次服博會為市場帶來了創新產品，能讓我們採購到更多更好的商品，也讓大家有機會與來自世界各地的優秀設計師、製造商和供應商進行交流合作。 　　

埃及客商艾曼·薩阿德在中國從事服裝外貿生意20多年，他參加此次服博會主要是想瞭解紡織服裝行業市場前景和發展趨勢，尋找合作商機。

服裝 澳洲 設計師

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