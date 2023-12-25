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再釋流動性！陸一個月期國庫現金定存規模創單期新高

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
人行25日公告指出，和財政部進行的一個月期（28天）中央國庫現金定期存款招標，規模創下有紀錄以來單期新高。（新華社）
人行25日公告指出，和財政部進行的一個月期（28天）中央國庫現金定期存款招標，規模創下有紀錄以來單期新高。（新華社）

人行25日公告指出，和財政部進行的一個月期（28天）中央國庫現金定期存款招標，規模創下有紀錄以來單期新高，中標利率為2.91%，為去年7月以來最高，而前一次同期限品種的利率為2.5%。意味大陸官方再度向市場投放流動性。

這次大陸中央國庫現金定存為今年第十期，操作量人民幣1,800億元。起息日為25日，到期日為明年1月22日，面向中央國庫現金管理商業銀行定期存款業務參與銀行進行利率招標。

事實上，自2019年以來，人行和財政部進行的國庫現金定存招標期限大多數為一個月，偶爾會出現兩個月和三個月品種；2022年大陸央行和財政部共進行三次國庫現金定存招投標，總規模為人民幣1,500億元。不論是頻率、操作規模還是期限各類，較2021年都明顯下降。

國庫現金是指大陸財政部在大陸央行總金庫的活期存款。國庫現金管理則是財政部門在代表政府進行公共財政管理時，預測、控制和管理國庫現金的一系列政府理財活動。其目標在於確保國庫現金支付需要的前提下，實現國庫閒置現金最小化和投資收益最大化。目前操作模式則是將國庫現金餘額存入商業銀行，換言之，也是屬於大陸官方向市場進行投放操作的模式之一。

與此同時，人行持續開展公開市場操作，25日開展人民幣4,710億元逆回購操作，其中7天期人民幣3,810億元、14天期人民幣900億元，利率仍分別持平於1.8%和1.95%。已連續四日淨投放。路透統計，本周共有人民幣6,720億元逆回購到期，其中25日到期人民幣1,840億元。

另一方面，大陸銀行近期下調存款利率。大陸工商銀行、農業銀行、建設銀行、中國銀行、交通銀行、郵儲銀行等六大國有銀行均已官宣調降存款掛牌利率。1年、2年、3年、5年期整存整取定期存款掛牌利率為1.45%、1.65%、1.95%、2%；近期中信銀行、平安銀行、光大銀行、浙商銀行、廣發銀行、民生銀行等多家股份制銀行已跟進調整了掛牌利率。

人民幣 大陸央行

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