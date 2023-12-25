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釋積極訊號 大陸新批准過百款遊戲版號

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸國家新聞出版署25日發布新批准的105款大國產遊戲版號，為遊戲市場釋出積極訊號。（新華社）
大陸國家新聞出版署25日發布新批准的105款大國產遊戲版號，為遊戲市場釋出積極訊號。（新華社）

大陸國家新聞出版署25日發布新批准的105款大國產遊戲版號，單次審批數量首次突破百款，所涵蓋的遊戲企業範圍也更廣。中國音像與數字出版協會遊戲工委表示，這是持續釋放支持網絡遊戲行業繁榮健康發展的積極訊號。

中國音像與數字出版協會遊戲工委表示，這次新批版號，是繼12月22日新批准一批進口網路遊戲版號後，大陸國家新聞出版署又批准發布的一批國產網絡遊戲版號，有力展示主管部門積極支持網絡遊戲發展的鮮明態度。

大陸國家新聞出版署和遊戲產業網的統計信息表明，2021年全年發放遊戲版號748款，其中國產672款，進口76款；2022年全年發放遊戲版號512款，其中國產468款，進口44款；2023年截至目前發放遊戲版號1,075款，其中國產977款，進口98款。三年的數據表明，版號政策的穩定性逐步增強，遊戲市場回升明顯。

大陸國家新聞出版署上周五（22日）發布《網路遊戲管理辦法（草案徵求意見稿）》，引起市場震盪，多個網遊概念股大跌。此後，該署有關負責人表示，將認真研究各方關切，進一步修改完善網遊新規。

新的《網路遊戲管理辦法（草案徵求意見稿）》按當局要求，網路遊戲不得設置每日登錄、首次充值等誘導性獎勵，所有遊戲須設有用戶充值限額。

網路遊戲 主管

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