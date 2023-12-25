瘋北上消費 平安夜香港餐飲業生意較去年降逾1成

香港餐飲聯業協會會長黃家和稱，香港餐飲業者今年平安夜整體生意比去年同日下跌逾一成，約有43萬港人選擇在假期中北上中國大陸過節。

據港媒《星島日報》報導，黃家和25日上午在香港電台節目中表示，今年平安夜由於不少港人北上或外遊消費，估計業界整體生意額3.8億港元左右，比去年同日的4.3億港元低，跌幅超過一成。

黃家和估計，過去兩天出境的香港市民，當中不少人較有消費能力，香港雖然一些旺區的人流不錯，但消費力度仍然較差，其中傳統中式酒樓情況尤為明顯，如果不是辦宴會，「散客生意可以說是門可羅雀」。

黃家和稱，尤其現在港人喜歡北上買菜，連帶香港菜市場、商場等也都十分寂靜。

香港旅遊促進會總幹事崔定邦在同一節目中估計，這個耶誕假期約有三分之一的港人到中國大陸或出國旅遊，相信到中國大陸的香港市民人數可能已超越疫情前的水平。

香港入境處數據顯示，上周六（23日）有超過106萬人次經香港各個口岸出入境，是香港自從疫情復常以來首次破百萬人次出入境。其中超過57萬人次經陸路口岸離港到大陸，香港居民佔43萬人次。