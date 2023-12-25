快訊

等不及了嗎？ 蘋果2024年最令人期待的5款Apple新品

烏克蘭終於不跟俄國過聖誕節！ 平安夜仍遭俄羅斯砲襲

藍綠拔樁戰！侯友宜陣營拚艱難4縣市「嘉義不輸就大贏」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

瘋北上消費 平安夜香港餐飲業生意較去年降逾1成

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
香港餐飲業者今年12月24日平安夜的生意較去年同日大跌逾一成。中通社
香港餐飲業者今年12月24日平安夜的生意較去年同日大跌逾一成。中通社

香港餐飲聯業協會會長黃家和稱，香港餐飲業者今年平安夜整體生意比去年同日下跌逾一成，約有43萬港人選擇在假期中北上中國大陸過節。

據港媒《星島日報》報導，黃家和25日上午在香港電台節目中表示，今年平安夜由於不少港人北上或外遊消費，估計業界整體生意額3.8億港元左右，比去年同日的4.3億港元低，跌幅超過一成。

黃家和估計，過去兩天出境的香港市民，當中不少人較有消費能力，香港雖然一些旺區的人流不錯，但消費力度仍然較差，其中傳統中式酒樓情況尤為明顯，如果不是辦宴會，「散客生意可以說是門可羅雀」。

黃家和稱，尤其現在港人喜歡北上買菜，連帶香港菜市場、商場等也都十分寂靜。

香港旅遊促進會總幹事崔定邦在同一節目中估計，這個耶誕假期約有三分之一的港人到中國大陸或出國旅遊，相信到中國大陸的香港市民人數可能已超越疫情前的水平。

香港入境處數據顯示，上周六（23日）有超過106萬人次經香港各個口岸出入境，是香港自從疫情復常以來首次破百萬人次出入境。其中超過57萬人次經陸路口岸離港到大陸，香港居民佔43萬人次。

香港 出國旅遊

延伸閱讀

大屠殺期間拒絕照常過耶誕！挺巴示威者平安夜前上街 全美各大城響應

張學友香港演唱遇中國粉絲喊「說普通話」 神回應獲網狂讚

荷蘭美聲馬丁台南獻唱 大員皇冠酒店傳愛、圓夢

韓國瑜平安夜到台南挺周宏昌 砲轟民進黨：貪汙令人受不了

相關新聞

前員工竊華為晶片機密14人被捕 小米否認牽涉其中

大陸科技產業也陷入內捲？大陸網路媒體《鈦媒體》與香港星島日報報導，據上海市公安局經濟犯罪偵查總隊通報，上海警方近日成功偵...

大陸修訂「國境衛生檢疫法」 加大處罰力度

大陸全國人大常委會第七次會議25日上午在北京開幕，將審議大陸「國務院組織法」修訂草案、「公司法」修訂草案、「國境衛生檢疫...

瘋北上消費 平安夜香港餐飲業生意較去年降逾1成

香港餐飲聯業協會會長黃家和稱，香港餐飲業者今年平安夜整體生意比去年同日下跌逾一成，約有43萬港人選擇在假期中北上中國大陸...

華為前員工創「尊湃通訊」引誘抄襲晶片侵權多人被捕

上海警方偵破一宗侵犯晶片技術商業秘密案，拘捕14名疑犯，網傳涉事方分別為華為和晶片公司「尊湃通訊」。據報，原華為離職員工...

查稅大執法 500家陸廠中箭

《界面新聞》引述中印越電子協會（CMA）秘書長楊述成表示，印度針對大陸企業不是抽查而是普查，且執法力度相當嚴苛。除了查公...

科創板最大IPO案 喊卡

大陸上交所公告，知名電池企業蜂巢能源主動撤回IPO申請，也意味目前科創板在審的最大IPO宣告終止。該公司表示，撤回IPO...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。