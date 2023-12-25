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華為前員工創「尊湃通訊」引誘抄襲晶片侵權多人被捕

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
華為離職員工創立的「尊湃通訊」，傳涉嫌以高薪、股權利誘導多名原華為研發人員獲取技術訊息，用於尊湃通訊的同類型晶片上。路透社
華為離職員工創立的「尊湃通訊」，傳涉嫌以高薪、股權利誘導多名原華為研發人員獲取技術訊息，用於尊湃通訊的同類型晶片上。路透社

上海警方偵破一宗侵犯晶片技術商業秘密案，拘捕14名疑犯，網傳涉事方分別為華為和晶片公司「尊湃通訊」。據報，原華為離職員工張某、劉某等人為牟取利益，在離職後創立尊湃通訊，並通過支付高薪、股權利誘的方式，誘導多名原華為研發人員獲取技術訊息，用於尊湃通訊的同類型晶片上。

成立於2021年的尊湃通訊，在成立一年後就完成了總額逾人民幣3億元的融資，小米持有近10%的股份。今年7月，華為曾向法院申請訴前財產保全，請求凍結尊湃通訊9,500萬元資產。

據澎湃新聞報導，上海市公安局經濟犯罪偵查總隊21日消息，今年4月19日，在上海和江蘇警方配合下，破獲一宗侵犯晶片技術商業秘密案，在侵權晶片投入量產前及時予以查處，抓獲犯罪嫌疑人14名，查扣侵權晶片技術的服務器7台。

警方指，2021年2月，華為旗下海思公司原高管張某、劉某等人在離職後設立某科技公司，並誘導多名原權利公司研發人員跳槽，上述人員在離職前通過摘抄、截屏等方式非法獲取晶片技術訊息，運用於張某公司設計的同類型晶片上。侵權晶片技術有40個技術點與海思公司商業秘密的密點具有90%以上同一性，構成實質性相同。張某、劉某等4名主要疑犯被捕，其餘10名犯罪嫌疑人取保候審。

大陸半導體論壇「國芯網」引述知情人士消息指出，該侵權公司為尊湃通訊，權利公司為華為。案件中提到張某為尊湃通訊創始人兼行政總裁張琨，張琨目前已失聯數月。公開裁定書顯示，華為旗下海思技術有限公司曾向法院申請凍結尊湃通訊9500萬元的資產，法院其後裁定執行。其他訴訟細節當時並未公開。

尊湃通訊成立於2021年3月，創始團隊成員來自海思、高通、Marvell等晶片大廠。該公司的主要業務為與華為重合度較高的晶片設計業務，覆蓋Wi-Fi 6等技術。

尊湃通訊發展速度飛快，成立一年就完成了總額逾人民幣3億元的融資。去年5月，尊湃通訊宣布超募完成數億元融資，該輪投資由小米集團、湖杉資本等組成。根據訊息查詢平台「企查查」，小米目前持有尊湃通訊接近10%的股份，為該公司第四大股東。據稱，該公司有上百名員工，總部位於南京，全球研發中心位於上海張江。

對此，小米回應稱，只參與了投資，不參與該芯片公司的直接管理，更與該公司沒有任何知識產權或技術合作。也否認為「小米偷竊華為」、「華為陷害小米」等說法。

離職 上海

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