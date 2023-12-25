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陸前財長：陸房市難重回「三高」

聯合報／ 記者賴錦宏謝守真／綜合報導
大陸財政部前部長樓繼偉表示，不能指望中國房市再回到高地價、高房價、地方政府土地出讓高收入的非正常「三高」狀態。圖為江西贛州一處住宅小區。（中通社）
大陸財政部前部長樓繼偉表示，不能指望中國房市再回到高地價、高房價、地方政府土地出讓高收入的非正常「三高」狀態。圖為江西贛州一處住宅小區。（中通社）

今年以來，大陸房地產業持續陷入債務危機，引發房市動盪。不過大陸財政部前部長樓繼偉廿三日表示，目前大陸房市已趨於穩定，但也不能指望再回到高地價、高房價、地方政府土地出讓高收入的非正常「三高」狀態。

他並表示，明年大陸要防止經濟滑向通貨緊縮，貨幣政策仍有較大降息、降準空間；並建議，明年財政赤字率最好保持在百分之三點八。

財聯社報導，樓繼偉廿三日出席「中國財富管理五十人論壇」年會時表示，大陸經濟中期需要面對的關鍵問題之一是房地產低迷。目前大陸各部門、各地方已採取一系列房地產市場政策「還需要堅持並不斷優化」，重點在於不發生重大風險和改善市場需求。

他舉例，像是不再限價限購、允許提前還貸、降低自備款比例等。同時也應對資產質量尚可、存在流動性困難的房地產企業給予信貸支持。

樓繼偉建議，破除城鄉二元結構是根本性的基礎性制度。當人口不再區分城鎮戶籍和鄉村戶籍，就可相互轉換，城鎮農村轉移人口能夠獲得同等的公共服務和進入市場的權利，就會安心在城鎮買房，以此推算，消費需求可提升近三成。

他也提到，明年預算赤字最好維持在百分之三點八左右。

房地產 戶籍

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