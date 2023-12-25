豪華車企「抱團」攻充電

近日極星、富豪、Lotus、捷豹路虎等四家豪華車企，及充電運營企業閃電速能共同發起中國電動汽車充電基礎設施促進聯盟閃充委員會，試圖「抱團」爭取大陸充電市場一席之位，分析認為大陸市場正「倒逼」豪華車充電走向差異化，才能跟本土車企競爭。

目前大陸電動車企要勝出，除了在價格戰上拚低價吸引消費者之外，戰場延伸到充電領域。造車新勢力的蔚來、小鵬等車企近年朝向技術上的超級快充、價格優惠權益、地域上的百城覆蓋，以此獲取更多的消費者。

而豪華車企入局時機顯得晚，要在當前擠滿競爭對手的充電賽道上取得一席之地面臨挑戰。因此，他們打算以差異化路線，為大陸客戶提供高端且豪華的充電體驗。

據了解，該委員會旨在打造一個直指高端品牌的充電服務組織，完善高端閃充服務標準體系，共同推動提高用戶的充電體驗。

在商業合作形式上，四家車企在端口上將按照各自品牌規劃差異化發展，但後台數據可連接、共享共用，實現「四家合作大於四」的效果。同時四家車企將對補能服務合作提出要求，充電站的建設、服務、體驗等方面必須同時滿足各方要求。

21世紀經濟報導，中國汽車工業協會充換電分會、中國電動汽車充電基礎設施促進聯盟副秘書長仝宗旗分析，高端充電場單槍功率達到180kW、360kW，甚至突破480kW，此外場站環境可能更好，或為預約制，提供專享式充電，並為車主提供配套服務。不過價格也會因增值服務提升。

Lotus集團CEO馮擎峰說，「過去的充電站或者壞、或者髒，因此路特斯將充電作為體驗服務去對待，但在發展過程中也發現，單純靠自身建立充電站無法滿足需求，很多人說好用但站太少，富豪、極星和捷豹路虎都存在這樣的服務痛點。」

而企業抱團合作成為趨勢。一線豪華車品牌BMW、賓士近期宣布簽署合作協議，將以50：50的持股在中國大陸成立合資公司，在大陸市場運營超級充電網絡。