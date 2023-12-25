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刀片電池產能將躍進

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

大陸研究機構高工產業研究院（GGII）發布2024年大陸刀片鋰電池市場調研分析報告顯示，今年大陸刀片電池出貨量超過140GWh，主要集中在弗迪電池、蜂巢能源等企業。該機構預計，未來兩年內大陸新規劃的刀片電池產能將超200GWh，將超十家電池企業（含主機廠自建）布局刀片電池。

刀片電池目前主要運用於比亞迪、廣汽新能源、紅旗、極氪、創維汽車等，據傳特斯拉德國工廠也在5月購入刀片電池生產後輪驅動版Model Y。傳統尺寸電池長高比大多數大於7，且多採用疊片技術工藝。而刀片電池由於結構具有創新性，更適用於集成化模組工藝。

GGII分析指出，在儲能領域，刀片電池更適合做無模組化的產品，能夠降低成本並提升成組率，在集成電池簇及系統時具有更好的靈活性。在動力領域，未來模組平台中的電芯將趨於大型化發展，各主機廠新開發的插電油電混合車（PHEV）車型有望集中「刀片化」。

未來隨著刀片系儲能產品完成歐洲（CE）、北美（UL）標準認證，刀片系儲能電池市場佔比總儲能市場出貨比例有望超30%。

據了解，刀片電池是比亞迪在2020年3月發布的電池產品，採用磷酸鐵鋰電池技術，少了鎳、鈷等原料，成本較低。當時比亞迪稱該技術通過檢驗電池安全的「針刺」測試，成功挑戰極端強度測試（46噸重卡碾壓）。

市場較為常見的三元鋰電池，因高能量密度特性，雖帶來更長續航里程，但因高能量密度，因熱失控導致電池起火風險也大。

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