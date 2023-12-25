香港蘭桂坊的耶誕夜訂位率是檢驗香港消費市場是否恢復的指標之一。綜合星島日報、香港電台等港媒報導，蘭桂坊協會總監張素媚指出，今年耶誕節不少市民到外地旅遊，平安夜蘭桂坊的酒吧較去年耶誕節訂位率差，部分酒吧目前僅達七成；但去年平安夜前二星期前訂位已爆滿。她預估今年耶誕假期整體生意額較去年下跌一成，部分餐廳平安夜訂位仍未客滿。

星島日報引述香港酒吧業協會主席錢雋永說法稱，不少市民乘著連假外出旅遊或北上消費，這對香港酒吧生意帶來影響，今年耶誕節訂座率不足七成，並預計耶誕檔期生意額較去年倒退三成。

就零售業表現來看，綜合巴士的報等港媒報導，批發及零售界立法會議員邵家輝表示，不少市民趁連假外遊及北上消費，導致香港零售表現一般。部分行業如珠寶業表現不如預期，原本估計有雙位數增長，但從過去數日銷售狀況來看，只跟去年耶誕假期差不多。

邵家輝表示，大陸沒有耶誕長假，陸客赴港保持平穩；加上受制本港承載力，機票及酒店價格仍略高，窒礙外地遊客來港。