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新疆石河子 拓展一帶一路

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

「今年9月，莫斯科海外倉已設立，未來還將在中亞地區和西亞的伊朗設立五個海外倉，深耕一帶一路合作夥伴市場。」中新建物流集團副總經理嚴健說。

中新社報導，走進位於新疆石河子的中新建物流集團的多式聯運國際綜合物流港，已是隆冬，天空飄著雪花，但物流港裡一派繁忙景象，滿載集裝箱的貨車絡繹不絕地進出。 　　 　　 　　石河子市是新疆唯一的生產服務型國家物流樞紐，是新疆第二大中歐班列集結中心，是絲綢之路經濟帶重要節點、大宗物流服務基地以及天山北坡城市群供應鏈物流組織中心。 　　

2015年3月10日，新疆首列中歐國際貨運班列鐵路專用線發出，直達俄羅斯科夏科夫卡站。同年5月22日，新疆首列中歐集裝箱班列從鐵路專用線發出，直達俄羅斯車里雅賓斯克。 　　

「自2017年至今，班列每周開行2列，每年100列以上，石河子已成為兵團中歐班列集結中心、新疆維吾爾自治區中歐班列第二大始發站。」嚴健表示，目前，中歐班列主要發往俄羅斯、烏克蘭、哈薩克、烏茲別克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼斯坦等11個國家。 　　

嚴健透露，該公司正加快瑪納斯至石河子和準東至克拉瑪依的鐵路建設，未來將向塔城、霍爾果斯、喀什口岸布局三條線路，最終形成三條線、五個海外倉的布局，深耕一帶一路合作夥伴市場。

物流 新疆 俄羅斯

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