查稅大執法 500家陸廠中箭

《界面新聞》引述中印越電子協會（CMA）秘書長楊述成表示，印度針對大陸企業不是抽查而是普查，且執法力度相當嚴苛。除了查公司本身外，還會追溯上下游以及關聯公司，這是其他國家都沒有的「待遇」。

一財網報導，一位匿名知情人士表示，近年至少有500家中資企業在印度遭遇了稅務及合規性普查，涉及手機廠商、設備供應商及基礎設施投資商、移動應用程式供應商等。面對眼下印度市場，部分中國企業依然採取積極的態度應對。

大陸外交部發言人此前曾指出，中方一貫要求大陸企業在遵守國際規則和當地法律法規基礎上開展對外合作，印度政府有責任根據市場原則維護包括大陸企業在內的國際投資者合法權益。

自2021年底開始，印度政府已先後對小米、vivo、OPPO等大陸手機大廠展開多次突襲查稅，並以各種理由凍結、扣押上述公司在印度帳戶的資金。

在過去幾年，無論是製造端還是消費端，中國手機廠商一直是印度電子市場的重要參與者。

根據印度蜂窩通信協會公布的數據，在2014年，印度製造的手機僅占全球的3%，但在印度總理莫迪力推「印度製造」的第二年，也就是2015年，印度製造的手機在全球占到的比率已達到11%，並且超過了越南，成為僅次於中國的第二大手機製造國。目前，大多數中國品牌已經從SKD（半散件組裝）快速轉變為CKD（全散件組裝）完成本地化。