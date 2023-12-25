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vivo印度製造 碰到麻煩

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
大陸手機大廠進軍印度頻頻碰壁，近日又傳出，vivo印度分公司兩高階主管於日前被捕。（路透）
大陸手機大廠進軍印度頻頻碰壁，近日又傳出，vivo印度分公司兩高階主管於日前被捕。（路透）

大陸手機大廠進軍印度頻頻碰壁。據路透報導，印度近期以打擊「金融犯罪」為由，逮捕了兩名vivo印度分公司的高階主管，包括vivo印度公司的臨時執行長和財務長。vivo表示，對印方最新的逮捕行動深感震驚，將利用法律途徑予以應對。

報導指出，一名匿名直接參與相關案件的消息人士透露，印度當地時間23日，被捕的兩名vivo公司高階主管被帶到位於印度德里的一家法院，隨後又被送往印度監管機構印度執法局（ED）拘留。

他補充到，被捕人士預計將於12月26日出庭。

此外，據印度媒體托拉斯（PTI）同日報導，有消息人士稱，被捕的除兩名高階主管外，印度還逮捕該公司的一名顧問。

對此，vivo印度分公司發言人表示，對印方最新的逮捕行動「深感震驚」，並稱印度當局最近的拘捕行動表明，印方針對vivo的「騷擾行為」仍在繼續，這給整個產業帶來了不確定性，該公司將堅決利用一切法律手段來應對和挑戰這些指控。

據了解，vivo在2014年正式進入印度市場，並在2015年響應印度製造的政策號召在印度建廠，廠址位於印度北部的大諾伊達地區。

截至2021年，vivo在印度開設了650個以上的服務中心，在500多個地點開設vivo獨立門市。到了2021年，vivo在印度工廠的產能已經達到每年6,000萬支手機。

陸媒《觀察者網》指出，自2020年6月以來，印度政府以國家安全為由，已封禁TikTok、微信、UC瀏覽器等逾200個大陸手機應用程式。

與此同時，多家陸企也相繼「被迫」陷入稅務風波。

此前，印度財政部於7月21日宣布，過去六年間包括小米、realme、OPPO、vivo等大陸手機製造商共逃稅900億盧比。

在此之前，印度警方於10月初時指控小米和vivo，幫助當地一家新聞網站非法轉移資金。

據了解，該網站因被指控批評印度政府的政策等行為，正在接受調查。

隨後，於10月10日，印度監管金融犯罪機構於當日拘捕了vivo在印度的四名高階主管，其中一人為中國大陸公民。印度執法局指控這些人涉嫌洗錢。

當時vivo回應，vivo在印度嚴格的遵守當地的法律法規，該公司正在密切關注近期的調查事宜，並且將採取所有可行的法律措施來應對。

印度 主管 微信

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