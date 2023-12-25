大陸未成年人互聯網 普及率97.2%

23日發布的大陸「第5次全國未成年人互聯網使用情況調查報告」顯示，2022年大陸未成年網民規模為1.93億，未成年人互聯網普及率為97.2%。

中新社報導，共青團中央維護青少年權益部與中國互聯網絡信息中心聯合發布本次報告。調查對象為18歲以下的小學、初中、高中、職高、中專、技校在校學生，未成年網民規模不包括6歲以下群體和非學生樣本。 報告顯示，城鎮未成年人的互聯網普及率達到97.5%，農村未成年人的互聯網普及率為96.5%。小學生互聯網普及率達到95.1%，其他各學齡段的互聯網普及率均超過99%。

從互聯網接入環境看，未成年網民中擁有屬於自己的上網設備的比例達到87.0%。未成年網民使用手機上網的比例達到91.3%。

未成年網民使用智能手表的比例為40.1%，使用平板學習機／智能螢幕的比例為21.3%。 報告認為，得益於中國大陸互聯網基礎設施的日趨完善、移動上網設備價格與流量資費水平的持續下降、各類互聯網服務的發展迅速，未成年人接入互聯網的門檻顯著降低。大陸全國中小學（含教學點）互聯網接入率已達100%，學校資訊化水平的提高也為未成年人學習使用互聯網奠定了基礎。

報告指出，大陸未成年人用網低齡化趨勢明顯，學齡前觸網比例持續提升。當代未成年人與網路相伴相生，Z世代被稱作是互聯網時代的原住民，而隨著人工智能的發展，A世代（出生於2010年後的人口群體）則更早地接觸互聯網，生活的數位化程度更高。

此外，報導顯示，以玩遊戲、看短影音為代表的網路娛樂活動已經成為未成年人休閒放鬆的重要方式。未成年網民經常在網上玩遊戲的比例達到67.8%，經常在網上看短影音的比例達到54.1%。

未成年網民通過抖音、快手、B站等影音平台獲取新聞事件、重大消息的比例達到55.9%，已經超過利用電視節目獲取新聞事件、重大消息的未成年網民比例（50.2%）。

報告表示，隨著網路遊戲、短影音在未成年群體中的日益普及，家長對這些網路娛樂應用可能給孩子造成的不良影響也更加擔憂。

在針對家長和老師的調查中發現，51.8%的家長和69.9%的老師認為網路遊戲、短影音造成的網路沉迷問題，是當前最需要治理的未成年人互聯網使用問題。