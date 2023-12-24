年增高達90%！華為平板電腦出貨量拿下第一 分食iPad在陸市場

華為平板電腦出貨量在今年第3季以177.9萬台、市占率24%，拿下大陸國產平板電腦第一名，年增率高達90%，積極分食蘋果iPad的市場。

外界對於平板市場的關注度，明顯低於手機市場，不過這一次平板市場足夠吸引人，因為華為在平板市場取得了非常棒的成績。據Canalys發布的最新資料顯示，2023年第3季中國大陸平板市場中，華為的出貨量穩居中國品牌第一名。

具體資料方面，2023年第3季，蘋果和華為在大陸平板市場穩居前兩名，但蘋果的市場占有率出現下降，由38%下降至31%；而華為迎來大幅成長，由15%提升至24%，增幅高達90%，在所有品牌中增長率最高。

蘋果的平板電腦第3季在中國大陸出貨量高達229.4萬台，年減5%，顯示在華為步步進逼下，蘋果市占率逐漸下滑。

除了華為平板迎來增長之外，小米平板的市場占有率也由7%提升至11%，增長率來到71%。前五名品牌中，只有華為和小米出現成長，其他品牌均出現下滑。