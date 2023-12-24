移動「海上現代化城市」試營運！陸首艘國產大郵輪今離港 預計元旦首航

大陸第一艘國產大型郵輪「愛達・魔都號」24日在上海離港出海，執行首次試運營。陸媒指出，「愛達・魔都號」首次試營運將在12月25日結束，隨即開始第二次試營運，將透過兩次試運營，確保明年元旦的商業首航時，其營運能力能順利進行。

據新華社報導，12月24日，「愛達・魔都號」在上海吳淞口國際郵輪港離港出發，執航上海至東北亞的國際郵輪航線。而本次試營運將在12月25日結束，要透過兩次試運營，確保2024年1月1日的商業首航能為旅客提供更好的服務。近1,300名來自全球各地的船員已到位，與體驗乘客一起完成此試航，全船模擬真實營運狀態，檢驗郵輪的營運能力。

今年11月4日，大陸國產首艘大型郵輪在上海外高橋造船碼頭正式交付用戶，象徵大陸成為繼德國、法國、義大利、芬蘭之後，全球第5個具有建造大型郵輪能力的國家。

觀察者網指出，「愛達・魔都號」是大陸首艘國產大型郵輪，於2019年開始建造，2020年11月，全面轉入塢內連續搭載總裝階段；2021年10月，實現全船貫通的里程碑；2022年7月，首台主發電機動車及全船中控系統上電；2023年5月19日，上海市文旅局和中船郵輪將其正式定名「愛達・魔都號」。2023年11月4日「愛達・魔都號」正式交付命名，並將於2024年1月1日起以上海為母港開啟首航季。

另，據中國新聞周刊消息指，這艘郵輪的整船零件數達到2,500萬個，相當於C919大飛機的5倍，也是大陸「復興號」高鐵的13倍，其所使用的電纜長度有達4,200公里，大約是上海到拉薩的距離，為名副其實的巨系統工程。據悉，「愛達・魔都號」總長323.6公尺、型寬37.2公尺，共有2,826間艙室，最多可容納乘客達5,246人。

公開資料顯示，在三年多的建造時間內，郵輪專案團隊先後攻克重量控制、減振降噪和安全返港等貫穿郵輪全生命周期的三大核心技術。對此，大型郵輪專案技術經理陳虹表示，從設計、採購到生產各環節都需要精密計算，「上傳的所有設備在入庫前都要秤重，每個季度會做全船重量的計算和預估，通過不間斷持續迭代的控制方法來控制重量」。

此外，中國新聞網指出，該郵輪高達16層的上層建築生活區，擁有劇院、特色餐廳、購物廣場、藝術走廊和水上樂園等豐富的休閒設施，被稱為移動的「海上現代化城市」。

據悉，中國船舶集團旗下中船嘉年華近期已與中免集團旗下中免郵輪達成戰略合作，將為首艘大陸國產大型郵輪建造2,000平方公尺的大陸海上最大免稅購物中心。