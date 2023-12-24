拿到134億元貸款 尼國總統：對華關係提升是最好耶誕禮

在尼加拉瓜與大陸恢復邦交的兩周年之際，兩國元首於20日宣布中尼正式建立戰略夥伴關係，尼國並於當日獲得大陸約新台幣134億元貸款。尼加拉瓜總統奧蒂嘉當日對此表示，此次兩國外交關係提升是個好消息，同時，這也是「最好的耶誕禮物」。

陸媒《觀察者網》報導，尼加拉瓜當地時間20日，奧蒂嘉在首都馬納瓜（Managua）的國家警察學院畢業典禮上表示，「這真是個好消息」，這是尼加拉瓜人民收到最好的耶誕禮物。

奧蒂嘉提到，尼加拉瓜在80年代是第一個與大陸建交的中美洲國家，當時尼加拉瓜也是由奧爾特加所屬的桑地諾民族解放陣線執政，他也成為首位訪華的中美洲國家總統。「我很期待再次訪問中國（大陸），這將是一種榮幸。」

他強調，近兩年來中尼關係已有快速發展，並稱尼加拉瓜與大陸的外交關係「一直在以典範的方式發展」。他認為，大陸是來給尼加拉瓜幫助的，而不是來攻擊的，「帝國主義者應該學習如何治理，如何為和平而努力」。

奧蒂嘉再稱，尼中雙邊復交成果是有目共睹的，500輛的大陸公車像「閃電」般來到尼加拉瓜，且未來將有更多，還有大量保障房正在開發當中。他形容，中尼日前正式簽署的自貿協定是「策略性的一步」。

此前，據法新社報導，在奧蒂嘉與大陸國家主席習近平20日通電話，決定將雙邊關係提升為戰略夥伴關係後，尼加拉瓜宣布與大陸簽署4.3億美元（折合新台幣134億元）貸款協議。這項資金將用於資助建造蓬塔韋特（Punta Huete）國際機場項目和在特雷斯埃斯費拉斯（Tres Esferas）建設天然氣接收站。據了解，這兩個項目都將由大陸國企「中工國際」負責重建與擴建。

另外，消息指出，尼加拉瓜財政和公共信貸部部長伊萬阿科斯塔（Iván Acosta）表示，這些「以人民幣計價」的資金是其國家「去美元化戰略」的一個重要優勢。

尼加拉瓜於2021年12月9日宣布與中華民國斷交，並於次日與大陸恢復邦交。尼國近期重申，將堅定地奉行一個中國原則，並稱中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分；堅決反對任何形式的台灣獨立，並且不與台灣進行任何形式的官方往來。