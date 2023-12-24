阿里轉盈 外資列網科股首選

美國財經媒體《巴隆周刊》近日公布2024年十大選股名單中，將阿里巴巴列入其中，並形容「是世界上成本最低的科技股之一」。華爾街分析師認為，目前的阿里，正如去年處於價值被低估的Facebook母公司META。

與此同時，財經網報導，國際投行瑞銀與高盛都表示，中國股市目前的估值已處在非常有吸引力的水準，估值修復是2024年中國股市重要的驅動力之一。

兩家龍頭大行也都將阿里巴巴評為2024中國互聯網及電商領域首選股之一。

阿里巴巴22日公布2024財年上半年財報（截至 2023年9月30 日止六個月），期間淨利達人民幣620.38億元（新台幣2,730億元），年增2748%；而2022年同期虧損人民幣21.69億元。

阿里指出，2024上半財年由虧轉盈，主要是由於所持有的上市公司股權投資的公允價值淨虧損減少以及經營利潤增加所致。

財經網站《金融界》報導，包括高盛、瑞銀、大摩等頭部機構近期都表示看好2024中國股市表現，其中「估值較低」是市場普遍共識，尤其是一些「市場領導者」。