前財長建議明年預算赤字3.8%

為穩定大陸明年經濟情勢，大陸財政部前部長樓繼偉表示，當前貨幣政策仍有較大的降息、降準空間，明年的財政預算赤字最好維持在3.8%左右。

綜合新京報、證券時報報導，中國財富管理50人論壇（CWM50）2023年會23日在深圳舉行，樓繼偉於會上作出上述表示。

日前召開的中共中央經濟工作會議提出，明年要「穩中求進、以進促穩，先立後破」，積極的財政政策要「適度加力、提質增效」。

樓繼偉指出，中央財政在今年第4季增發2023年公債人民幣1兆元，預計今年赤字率由3%提高到3.8%左右。依照財政政策「適度加力」的要求，明年的赤字率最好維持在3.8%左右。至於如何「提質增效」，他認為，不必大幅增加公共投資，重點在於增加一般性支出。

他解釋，大陸在應對1998年亞洲金融危機與2008年世界金融危機時，都採取了增加公共投資為主的擴張性財政政策，以公共投資帶動民間投資，彌補外部需求的不足。但當前基礎設施已經比較完善，大規模地增加公共投資對經濟的拉動動作用逐步下降。

他進一步指出，目前大陸經濟恢復週期比主要已開發國家滯後，面對疤痕效應，需要精準施策、就業優先、改善民生，並推動民間投資。因此財政政策上，要繼續實施小微企業的減稅降費；同時認為可以將增加的財政支出更多地用於對製造業下游的企業和小微企業階段性地補貼房租、水力發電，甚至可以對增加就業機會的企業提供薪資補貼。