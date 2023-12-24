水泥業找新成長點 另闢蹊徑

受到大陸房地產持續不景氣拖累，包括海螺水泥在內的大陸多家水泥企業業務布局已向產業鏈延伸，大筆資金投向「骨材」等項目建設，並謀求新的業績成長點。

骨材指的是與水泥混合而成為混凝土的粗細填充材料，一般為砂及碎石。財聯社報導，未來大陸幾個龍頭水泥企業除了存在區域的併購重組之外，自建生產線將繼續減少。今年之後，產能置換的項目只少不多，而企業要穩住經營指標，產業鏈延伸成為新的路徑選擇。

今年以來，包括海螺水泥、華新水泥、冀東水泥、上峰水泥、天山股份等水泥企業均圍繞骨材產業進行密集的布局。今年上半年，海螺水泥8個骨材工程順利進行投產，骨材產能達1.3億噸，新增骨材產能2,160萬噸。

華新水泥今年上半年骨材銷售5,051.24萬噸，年增103.3%。公司去年財報曾披露，2023年計畫資本支出約人民幣110億元，重點集中於骨材、混凝土的產能建設。

華新水泥副總裁梅向福曾表示，華新水泥已在全大陸投產36家骨材工廠，骨材年產能近3億噸，沿長江產能達1.6億噸，其中機制砂（透過制砂機和其它設備加工而成的砂子，可根據不同製程要求加工成不同規則和大小）產能占比超過40%，未來將超過60%。

此外，華潤水泥旗下子公司年產370萬方優質花崗岩建築骨材工程，已於12月15日完工。該計畫總投資約人民幣18億元，年產1,000萬噸建築骨材，包括600萬噸骨材、360萬噸機制砂、40萬石粉。

塔牌集團先前揭露投資者關係活動記錄表中顯示，公司正在籌建骨材生產線，規劃年產能為200萬噸，計畫將於明年初建成投產。塔牌集團工作人員表示，公司主要是利用廢舊的礦石資源來生產骨材，充分利用避免浪費。