陸整頓網遊 騰訊、網易蒸發2.2兆元

大陸再出重手監管網路遊戲，造成昨（廿二）日陸港資本市場劇震，兩家遊戲大廠騰訊控股、網易股價崩跌，合計市值單日蒸發超過人民幣五千億元（約新台幣二點二兆元）。此慘烈景況引來環球時報前總編輯胡錫進在微博發文稱，相關文件給股市「剛有的一點回暖又被澆了冷水」，希望有關單位能進一步評估。

新華財經報導，為加強行業規範管理，大陸國家新聞出版署網站昨天發布「網絡遊戲管理辦法（草案徵求意見稿）」，向社會公開徵求意見。該草案內容涵蓋經營、課金和獎賞機制，以至數據管理和未成年人規限，不少條文都變相要求遊戲商修改既有生意的運作模式。

例如，該意見稿擬限制遊戲過度使用及高額消費。包含網路遊戲「不得設定每日登入、首次儲值、連續儲值等誘導性獎勵」；網路遊戲出版經營單位不得以炒作、拍賣等形式提供或縱容虛擬道具高價交易行為。此外，所有網路遊戲須「設定用戶儲值限額」，並在其服務規則中予以公示，對用戶非理性消費行為，應進行彈出式警告提醒。

財經新媒體「時代財經」分析報導，上述每日登錄獎勵、首次充值優惠、累計充值激勵，以及透過抽獎獲取稀有道具早已經成為遊戲廠商保障用戶活躍、促進玩家消費的慣用技巧。外界普遍認為，上述「管理辦法」對其進行限制必將顯著影響遊戲廠商的盈利能力。

昨天午間消息一出，包含騰訊、網易、嗶哩嗶哩等遊戲股價應聲跳水。截至收盤，網易港股重挫百分之廿四點六；騰訊收跌百分之十二點三。以此計算，兩家頭部遊戲大廠市值至少蒸發人民幣五千億元。Ａ股的廿檔遊戲類股也閃崩跌停（百分之十）。

面對業界的反應，中國音像與數字出版協會遊戲工委內部人士對澎湃新聞表示，既然是徵求意見稿，表明目前階段各界均可暢所欲言。