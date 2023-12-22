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2019年來首見！波音證實向大陸交付787夢幻客機

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
波音證實，當地時間21日，為大陸吉祥航空提供的波音787-9飛機從美國華盛頓州埃弗里特飛往上海浦東國際機場。圖為大陸南方航空首架波音787-9客機。（取自南方航空官網）
波音證實，當地時間21日，為大陸吉祥航空提供的波音787-9飛機從美國華盛頓州埃弗里特飛往上海浦東國際機場。圖為大陸南方航空首架波音787-9客機。（取自南方航空官網）

外媒早前報導，大陸民營航空公司吉祥航空（Juneyao Airlines）近日將接收一架新787夢幻客機，波音21日證實此項消息，並表示新機將於21日從華盛頓飛抵上海。這是2019年11月以來，波音首次將787夢幻客機直接交付給大陸航司，也意味著離大陸解凍擱置超過4年的波音737MAX採購案已不遠。

界面新聞報導，波音公司12月21日證實，當地時間21日，為大陸吉祥航空提供的波音787-9飛機從美國華盛頓州埃弗里特飛往上海浦東國際機場。據悉，吉祥航空將利用該架787夢幻客機服務中國至北美的航線。

距離波音上次直接交付787夢幻客機給大陸航司已超過4年。美國飛機租賃公司Air Lease Corporation曾於2021年宣布以長期租賃的方式，向大陸南方航空交付兩架波音787-9飛機。

值得注意的是，美國飛航產業媒體「Air Current」早前引述消息人士報導，波音已獲得大陸監管機構的一項關鍵許可，使這家公司在歷經2018、2019年接連兩起空難使大陸凍結737MAX採購案後，可望恢復交付。

據路透報導，交付飛機需要大陸發改委的批准，大陸航空監管機構副局長12月8日在北京向波音公司高層表示，歡迎該飛機製造商深化在大陸市場的發展。

波音對此則表示，「我們將繼續支持我們在中國的客戶，並準備好在時機到來時向我們的客戶交付產品」。

分析師指出，恢復交付飛機到大陸對波音有利，估計波音手頭有約250架已經完成建造、但仍未交付的737MAX客機，其中85架計畫交付給大陸客戶。

波音 美國 客戶

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