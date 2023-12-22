快訊

太冷！ 2天69人OHCA 僅10人救回

太平山下雪了！遊客守到零下6度沒白等 午夜時刻落雪紛飛

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸砍ECFA12項關稅減讓 石化業剉咧等

聯合報／ 記者王勇超王昭月／高雄即時報導
大陸宣布中止部分ECFA產品對台關稅減讓，林園石化工業區（見圖)及仁大工業區石化業均剉咧等。 圖／本報資料照
大陸宣布中止部分ECFA產品對台關稅減讓，林園石化工業區（見圖)及仁大工業區石化業均剉咧等。 圖／本報資料照

大陸國務院公告中止「海峽兩岸經濟合作框架協議」部分產品關稅減讓，包含丙烯、對二甲苯等十二項產品，衝擊高雄石化重鎮，業者透露，全球景氣欠佳，部分石化廠已停掉好幾條生產線，如今ECFA取消免稅讓利，未來可能釀成停產、裁員等骨牌效應，大家都「剉咧等」，經濟部仁武產業園區廠商聯誼會主委盧福淇疾呼，政府應重啟談判，護住石化產業生存命脈。

高雄石化業者苦嘆，景氣已不好，ECFA問題又來亂，「這下子差不多要喝西北風了」。一名業者表示，ECFA去年就到期，但我方政府遲不與對岸談判協商，如今陸方宣布中止，竟直搗台灣石化產業，石化業是工業之母，所有民生需用品包括衣褲鞋襪甚至電子產品塑料，全是石化產品，上下游產業鏈具連動性，恐呈骨牌效應。

大社工業區業者透露，不只仁大工業區，包括林園等區石化產業都受影響，著名的石化業無一不中鏢，但檯面上幾乎完全噤聲，怕多講話被查水表。其實礙於全球景氣，工區內不少廠商已停了好幾條生產線，現在碰上ECFA問題，雪上加霜。

一名石化業者說，國內石化業設備現不比大陸，價格戰已很難拚，競爭乏力快束手無策之際卻碰上ECFA取消免稅問題，差不多要喝西北風了。口袋深的廠商或股票上市業者，或有機會往國外發展，中小企業怎麼辦？

經濟部仁武產業園區廠商聯誼會主委盧福淇認為，石化產業牽動層面廣，且約四成市場在大陸，未來陸方取消免稅讓利措施，失去這四成的市場，衝擊恐非同小可，否則輕則減產停工，接著可能演成裁員風暴。政府應盡速重啟談判，護住石化產業生存命脈，才是正辦。

ECFA 聯誼

延伸閱讀

大陸中止12項石化產品關稅減讓 工商團體：就業市場恐萎縮

陸公布2024年關稅調整方案 學者：不會全面終結協議

陸中止部分ECFA關稅減讓 工具機、汽車零件 要有警覺

陸中止ECFA部分產品關稅減讓 工商協進會：應審慎面對

相關新聞

小米汽車傳28日亮相 董座雷軍將親自站台

小米汽車上市進入倒數計時，外傳有望在下周四（12月28日）對外發表，屆時還會公布新車的預售價格，小米集團董事長雷軍將親自...

華為智選車門市 明年要衝上800家

大陸科技巨頭華為持續拓產汽車業務，消息指出，華為正在為智選車建設獨立的鴻蒙智行門市，預計到2024年新建的鴻蒙智行門市數...

重慶擬投資200億 打造西部氫谷

在重慶市政府新聞辦20日舉行的記者會上，重慶市九龍坡區人民政府區長李順表示，計畫投資200億元人民幣，打造集氫能科技園、...

廣州都市圈 去年GDP破4兆

《廣州都市圈發展規劃》20日正式發布。該《規劃》涉及範圍約2萬平方公里，2022年該都市圈GDP約4.46兆元（人民幣，...

陸個人電腦市場向上走 大型企業擴大IT投資效應

市場研究機構Canalys報告指出，2023年全年大陸的個人電腦市場（不含平板電腦）將下降18%，2024年將出現4%的...

大陸存款利率下調 國行先行

大陸啟動新一輪存款利率下調，全國性商業銀行今（22）日起下調各期限定期存款掛牌利率和大額存單利率，分別降10～30個基點...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。