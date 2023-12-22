陸砍ECFA12項關稅減讓 石化業剉咧等

大陸國務院公告中止「海峽兩岸經濟合作框架協議」部分產品關稅減讓，包含丙烯、對二甲苯等十二項產品，衝擊高雄石化重鎮，業者透露，全球景氣欠佳，部分石化廠已停掉好幾條生產線，如今ECFA取消免稅讓利，未來可能釀成停產、裁員等骨牌效應，大家都「剉咧等」，經濟部仁武產業園區廠商聯誼會主委盧福淇疾呼，政府應重啟談判，護住石化產業生存命脈。

高雄石化業者苦嘆，景氣已不好，ECFA問題又來亂，「這下子差不多要喝西北風了」。一名業者表示，ECFA去年就到期，但我方政府遲不與對岸談判協商，如今陸方宣布中止，竟直搗台灣石化產業，石化業是工業之母，所有民生需用品包括衣褲鞋襪甚至電子產品塑料，全是石化產品，上下游產業鏈具連動性，恐呈骨牌效應。

大社工業區業者透露，不只仁大工業區，包括林園等區石化產業都受影響，著名的石化業無一不中鏢，但檯面上幾乎完全噤聲，怕多講話被查水表。其實礙於全球景氣，工區內不少廠商已停了好幾條生產線，現在碰上ECFA問題，雪上加霜。

一名石化業者說，國內石化業設備現不比大陸，價格戰已很難拚，競爭乏力快束手無策之際卻碰上ECFA取消免稅問題，差不多要喝西北風了。口袋深的廠商或股票上市業者，或有機會往國外發展，中小企業怎麼辦？

經濟部仁武產業園區廠商聯誼會主委盧福淇認為，石化產業牽動層面廣，且約四成市場在大陸，未來陸方取消免稅讓利措施，失去這四成的市場，衝擊恐非同小可，否則輕則減產停工，接著可能演成裁員風暴。政府應盡速重啟談判，護住石化產業生存命脈，才是正辦。