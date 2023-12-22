中韓多式聯運 整車運輸試運行

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

12月19日，中韓多式聯運（威海—仁川）整車運輸試運行發車儀式在山東省威海市舉行。

中新社報導，19日，滿載電商出口貨物的試運行車輛駛出威海港海關監管區，經邊檢檢驗程序後登上威海—仁川客貨班輪。車輛12月20日上午到達南韓仁川港後，將行駛至仁川機場卸貨，出口貨物將於當日隨各國際航班轉運至歐美等目的地。 　據悉，這是《中韓多式聯運（威海—仁川）試運行的諒解備忘錄》生效後首次發車，也是中國大陸首例「海陸空一體+滾裝整車」國際多式聯運模式創新。與現行「海運+空運」運輸模式相比，多式聯運整車運輸試運行模式可提速近5小時、降低物流成本約30%。

大陸交通運輸部運輸服務司副司長宣登殿表示，中韓兩國交通運輸主管部門將以此次試運行為契機，加強溝通交流，強化跨境運輸領域合作，打造更安全、抗風險、可持續的中韓陸海聯運交通物流體系。 　　

南韓駐青島總領事館副總領事千成煥稱，此次連接仁川機場和仁川港、威海機場和威海港的多式聯運模式，大幅縮短跨境電商運輸時間，對增進韓中兩國經貿合作具有重要意義。 　　

2015年中韓自貿協定簽署，將中國威海市和南韓仁川自由經濟區選定為中韓自貿區地方經濟合作示範區，在相關領域推兩國經貿合作。

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