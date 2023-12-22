開通51條國際航線 濟南機場覆蓋歐美亞航線網絡

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

大陸山東省濟南市口岸和物流辦公室副主任鍾召波21日在該市召開的記者會上表示，濟南機場國際客貨運航線快速增長，目前累計開通國際（地區）航線51條，其中客運航線29條，通達16個國家29個城市；貨運航線22條，通達10個國家14個城市，初步形成覆蓋歐美亞的航線網絡。

中新社報導，鍾召波表示，濟南市提高國際航線通達性，今年1-11月分，已加密、復飛、新開9條國際（地區）航線，其中復飛曼谷、新加坡、芽莊、大阪4條客運航線；加密首爾、香港2條客運航線；新開雪梨、紐約、倫敦3條洲際客貨運航線，航線網絡布局進一步優化。 　　

鍾召波稱，濟南市持續完善口岸功能，協調推動水果、食用水生動物、冰鮮水產品指定口岸業務開展。今年8月4日，濟南機場通過紐約貨運航線實現北美波士頓龍蝦進口，標誌著因疫情暫停的進境冰鮮水產品指定口岸功能正式恢復。自業務開展以來，已進口龍蝦、響螺35批次，共計845.88噸。 　「齊魯號」中歐班列（濟南）開行量突破3200列，今年已開行960列，年內有望突破千列大關。鍾召波表示，濟南市持續強化貨源組織，相繼開發豌豆、蕎麥、小麥粉等回程新貨源，首開東南亞進口水果冷鏈班列。此外，探索開行公共班列和定制班列，拓展新能源汽車等去程貨源，開行數量取得較好效果。 　　

近年來，濟南市加快推進國際陸港「公鐵空水」四港聯動，發展國際多式聯運。該市加強與煙台港、威海港合作，推動日韓過境貨物通過「齊魯號」中歐班列（濟南）出境，打通跨海關關區「二次轉關」通道，把港口搬到內陸。

濟南市還探索「鐵公水」聯運模式，中歐班列回程貨物通過小清河轉運，提升班列貨物分撥集散轉運效率；促進卡車航班發展，2023年，紐約、特拉維夫等國際貨運航線通過卡車航班出港1.48萬噸，進港7634噸。

航線 南機場 紐約

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