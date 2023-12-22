重慶擬投資200億 打造西部氫谷

在重慶市政府新聞辦20日舉行的記者會上，重慶市九龍坡區人民政府區長李順表示，計畫投資200億元人民幣，打造集氫能科技園、氫能產業園、氫能產業示範應用基地「三位一體」的「西部氫谷」。

中新社報導，當前新一輪能源革命席捲全球，世界各國對清潔能源的需求不斷增加，氫能作為一種清潔、高效的能源形式備受關注。值此之際，重慶把握能源變革趨勢，「氫」裝上陣，搶抓新賽道（指新行業領域）。

李順介紹，「西部氫谷」位於西部（重慶）科學城九龍坡片區，布局3平方公里承載空間，主攻燃料電池發動機、配套零部件及動力總成、商用車應用三大技術領域，以關鍵核心技術突破帶動產業整體躍升。

目前，「西部氫谷」示範項目由博世氫動力系統（重慶）有限公司、重慶國鴻氫能科技有限公司兩大龍頭企業牽頭實施，推動建設大陸國家級氫能商用車生產基地、國家級燃料電池系統研發製造基地、國家級氫能產業示範應用基地。

作為德國博世集團與慶鈴汽車集團合資成立的公司，博世氫動力系統（重慶）有限公司總經理蕭浩棟稱，重慶是中國大陸西南的工業中心城市之一，是西部陸海新通道的起點，具備多個國家級的物流中心，這為氫能源商用車的運營提供了巨大的潛在市場。「同時，重慶也具有豐厚的氫氣資源，優質優價的氫氣是氫能源商用車實現競爭力的重要保證。」

面向未來，「西部氫谷」將重點圍繞燃料電池汽車、燃料電池系統及零部件等關鍵領域，拓展氫能新技術、新模式試點示範，加快突破氫能與燃料電池相關的產業核心技術、產業關聯技術。